VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA VISITÓ BAHÍA DE CARÁQUEZ

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, realizó, ayer jueves, un recorrido por la costa norte de Manabí, para revisar el avance de varias obras y acciones que ejecuta el gobierno nacional a través de los ministerios de Salud Pública e Inclusión Económica y Social, en los cantones de Pedernales, Jama y Sucre.

En Bahía de Caráquez, junto a la alcaldesa Ingrid Zambrano y otras autoridades, pasó revista a los trabajos de construcción del hospital, Miguel H. Alcívar, en donde destacó la importancia de su ejecución pues la obra no solo dinamiza la economía, sino que salva empleos y se acelera la entrega de la infraestructura tan necesaria para cuidar la salud de la población.

Al su vez indicó que, conversó con los contratistas de la obra y espera que se cumplan los plazos establecidos y el hospital pueda estar listo para el mes de diciembre del presente año.

De su lado la alcaldesa del cantón Sucre, Ingrid Zambrano, invitó al segundo mandatario a recorrer el centro de aislamiento para personas contagiadas de COVID-19, que la municipalidad ha implementado con la colaboración de la iglesia Jesús La Roca. Tras revisar las instalaciones la primera autoridad municipal, expresó su preocupación pues desde el 19 de mayo pasado, las instalaciones están listas, pero pese a que ha enviado comunicaciones tanto a la coordinación Zonal del Ministerio de Salud como al Distrito de Salud 13D11 no ha obtenido respuesta favorable para que el centro entre en funcionamiento.

Como municipio hemos cumplido con todos los compromisos, los centros están listos, pero desde el ministerio de Salud no hemos encontrado respuesta favorable, puntualizó la alcaldesa Ingrid Zambrano.

