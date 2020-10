Vicepresidenta: «Transformar los sistemas alimentarios no es una opción sino una obligación urgente»

. Del 19 al 21 de octubre se lleva a cabo la 36ª Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe, FAO cuyo fin es lograr soluciones conjuntas para avanzar hacia un desarrollo sostenible, justo e inclusivo en un contexto que ha sido impactado por el covid19. Esta conferencia reúne a 33 países de América Latina y el Caribe y representantes de organizaciones de la sociedad civi y sector privado para establecer las prioridades en torno a temas fundamentales: mejorar sistemas alimentarios, avanzar mano a mano hacia sociedades rurales prósperas e incluyentes, la construcción de una agricultura sostenible y resiliente al clima, y el impulso de la innovación y la agricultura digital. Además se abordarán los retos de la malnutrición y la escasez de hábitos alimenticios.

En este marco, este 20 de octubre, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, reiteró que Ecuador es uno de los países con mayores índices de desnutrición crónica infantil, 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, mientras que 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. “No podemos seguir coexistiendo entre el hambre, el sobrepeso y la desnutrición crónica infantil. No solo porque es una injusticia, sino porque no nos podemos dar este lujo. El tejido social y productivo ha quedado tan impactado como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su generalidad y los desafíos hacia delante requieren duplicar esfuerzos y hacerlo juntos, con creatividad y disciplina”, agregó. En este contexto, la Vicepresidencia junto a distintos actores de la sociedad y FAO como un actor fundamental, ha emprendido una intervención de alto nivel en los cantones más afectados del país y se ha dado inicio al Despacho Itinerante para implementar un Centro de Gestión de Alto Nivel y liderar el seguimiento de las mesas territoriales.

Durante el desarrollo de la conferencia, la Vicepresidenta resaltó el papel de FAO como un organismo que permite la priorización de diseño, aplicación y seguimiento de acciones para una alimentación saludable, «la lucha contra el hambre es una lucha de desarrollo y de paz. No podemos combatirla solos. Transformar los sistemas alimentarios para garantizar dietas saludables no es una opción, es nuestra obligación y tiene carácter de urgente». Para combatir el hambre y garantizar mejores condiciones de los agricultores, se plantea como reto impulsar políticas públicas que permitan caminar hacia una agricultura sostenible, con énfasis en la generación de espacios de desarrollo teniendo como centro a la mujer rural, el fomento de sistemas inclusivos de distribución de alimentos y la educación en hábitos de alimentación. Estos desafíos que son imprescindibles para ser tomados en cuenta en el momento actual, por ello, la Vicepresidenta insistió en que “este año que viene no es un año cualquiera, es el más importante para la historia de la humanidad para desacelerar y revertir los daños del covid-19.

El mundo cambió y la transformación de los sistemas alimentarios bajo la lupa multidimensional de la pobreza y de los sectores vulnerables requiere de liderazgo firme de diversos sectores de la sociedad”. En representación de Ecuador, el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, fue electo como Vicepresidente para América del Sur. En su intervención, llevada a cabo el 19 de octubre, reconoció la importancia de este espacio de discusión en el que se analizan acciones técnicas para fortalecer los programas alimentarios. En este segundo día de reunión se prevé la participación de 65 delegaciones que continuarán evaluando las estrategias implementadas por la FAO en el último bienio y se fijarán los temas más importantes para el siguiente periodo. (I)

FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/vicepresidenta-transformar-alimentarios-obligacion-urgente