Viceministro de Salud: ‘La pandemia no ha terminado, está comenzando’ en el Ecuador

El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, fue determinante en la rueda de prensa virtual de este martes 28: “La pandemia no ha terminado, está comenzando. No nos descuidemos, no bajemos la guardia, todos atentos y actuemos pronto”.

Lo dijo luego de analizar la afirmación del ministro del ramo, Juan Carlos Zevallos, el domingo pasado, quien aseveró que el 60 % de ecuatorianos (unos 10 millones de personas) se contagiará de coronavirus en aproximadamente 120 días, aunque luego explicó que el tiempo de contagio podría extenderse hasta por un año.

Solórzano indicó que eso de la “inmunidad de rebaño” (alcanzar el máximo de contagios para lograr inmunidad) debe darse en un tiempo largo para que no se saturen los hospitales y no haya demasiadas muertes. Pero su afirmación de que la pandemia recién está comenzando llega casi una semana después de que él mismo y el ministro Zevallos dijeran que en Guayaquil se estaba llegando a la meseta de contagios, o sea, el pico más alto y que la curva empezaría a estabilizarse y estaría por descender.

Ellos mismos argumentaron que en todo el país, y sobre todo en Guayaquil, las llamadas de emergencia al ECU911 y al 171 habían bajado sus cifras; asimismo, habían descendido las atenciones en emergencia de los hospitales. Ayer, Solórzano alertó, no obstante, que esto recién comienza.

En Manabí autoridades investigan y médicos rechazan supuesta inyección de agua de mar para combatir coronavirus

Gobierno indultará a algunos presos para mejorar manejo de COVID-19 en cárceles

El informe de resultados de las pruebas tomadas y de los contagiados por COVID-19 comenzó a presentarse incompleto desde el viernes pasado.

Ya no se entrega información de los casos confirmados por cada uno de los cantones, tampoco se grafica la línea de tendencia acumulada nacional de contagios, con base en la fecha del inicio de síntomas de cada paciente, como se lo comenzó a realizar desde el 7 de abril y que se la presentó hasta el jueves.

Las cifras informadas este martes por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señalaban que se habían tomado hasta ese momento 64 558 muestras para coronavirus, repartidas entre las pruebas PCR (biología molecular) y los test rápidos, como son los antigénicos, que miden la exposición al virus; y los serológicos, que detectan los anticuerpos o las proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los virus.

Aunque en el reporte se registraban 24 258 casos positivos, solo 15 728 corresponden a contagiados confirmados tras realizárseles la prueba PCR; los restantes 8530 positivos son resultado de pruebas rápidas.

“El diagnóstico del coronavirus se da por las pruebas PCR. Esta prueba cuando nos da positivo es absolutamente claro, fidedigno y definitivo que la persona se ha contagiado con el virus, no hay ninguna duda. Esa es la prueba que nos permite identificar el número de casos que estamos reportando”, dijo el viceministro Solórzano.

“Los casos reportados por provincia son los reales y efectivos, son los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado identificar y hacer la prueba. Eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas, porque no todos pueden acceder a la prueba”, destacó Solórzano. (I)

fuente:eluniverso