Venezuela bajo el terror policial

La Policía dispersó ayer una manifestación encabezada por el líder opositor Juan Guaidó para demandar elecciones que saquen del poder al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.

Miles de personas comenzaron a marchar con Guaidó a la cabeza en Caracas, aunque la concurrencia fue lejana a las masivas movilizaciones de principios de 2019.

Cuando apenas habían recorrido unas pocas cuadras, una barricada de agentes policiales con equipos antimotines les cortó el paso por una calle, mientras que un carro blindado bloqueaba otra avenida.

“Este piquete no representa a Venezuela, este piquete representa la dictadura”, gritó Guiadó ante las fuerzas de seguridad.

Incidentes

Cuando quiso dialogar con los agentes, estos dispararon gases lagrimógenos y la multitud empezó a alejarse rápidamente del lugar. Algunos jóvenes con el rosto cubierto lanzaron piedras y palos contra los efectivos. La represión fue calificada de brutal.

“Ya llegará el momento, más organizados (…), de llegar a donde tenemos que llegar”, dijo minutos después Guaidó, desde una plaza cercana a los incidentes, descartando que la marcha intentara continuar hacia el Palacio Federal Legislativo, en el centro de la ciudad, el punto de destino que había fijado.

Cobardes

Guaidó, jefe de la unicameral Asamblea Nacional, se dirigió junto a otros legisladores y manifestantes hacia la plaza Alfredo Sadel y allí prometió apoyar todas las movilizaciones de sindicatos obreros y estudiantes.

EL DATO

Hay censura en medios de comunicación y muchos sitios de la web críticos o independientes son bloqueados.“No hay que tener miedo (…). Este pueblo no tiene miedo, este pueblo no va a retroceder (…), este no es un país de esclavos”, arengó.

“Unificaremos todas las luchas contra la dictadura”, dijo Guaidó, jefe del parlamento y reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países que consideran fraudulentas las elecciones que mantienen a Maduro en el poder.

Segundos antes de que los agentes dispararan sus armas lanzagases, Guaidó llegó a pedir aplausos para los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; y Ecuador, Lenín Moreno, por el respaldo político que le brindan.

Contramarcha

Como ocurre con cada protesta de la oposición, el chavismo realizó simultáneamente una “contramarcha”.

En el centro de Caracas, una multitud mayoritariamente vestida de rojo repudió a Guaidó como “traidor” por considerarlo instigador de las sanciones petroleras de Estados Unidos. La marcha era un test para Guaidó. La respuesta popular a sus actos fue cayendo a lo largo del año pasado al no concretarse su promesa de desplazar a Maduro del poder.En contrapartida, su apoyo en el exterior creció.

El derrumbe del crudo es una tragedia: Guaidó

° El líder opositor Juan Guaidó dijo este lunes que el derrumbe de los precios del petróleo es una “tragedia” para Venezuela que, además, afectará a “aliados económicos” del Gobierno de Nicolás Maduro.

El precio del barril perdió más de 25% por la guerra de precios desatada por Arabia Saudita y Rusia y los temores ante el retroceso de la demanda por el coronavirus. Y esa caída golpea de lleno a Venezuela cuyos ingresos dependen casi exclusivamente de su menguada producción petrolera.

“En 30 años los precios no caían de esta manera. Es una tragedia”, dijo Guaidó, quien puso en duda la capacidad de reacción de la administración de Maduro en momentos en que el país está asfixiado por la hiperinflación y una imparable caída de su PIB.

feutne:https://lahora.com.ec/