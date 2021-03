Vacunar a 160.000 personas al día para inmunizar al 60% de la población contra el COVID-19 será difícil, dicen expertos

Un médico de una zona rural que atiende a personas con el coronavirus recién pudo vacunarse esta semana con el inicio de la fase I.

Él logró acceder a la vacuna este 24 de marzo en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo tras ver un anuncio del Colegio de Médicos del Guayas sobre una campaña de vacunación del Ministerio de Salud Pública.

Una cosa es lo que dice el papel y otra lo que finalmente ocurre. “En su momento los del Ministerio de Salud Pública nos cogieron los datos, he incluso nos llamaron un día de la semana pasada para la vacunación y al final no se dio porque indicaron que no habían llegado las vacunas”, afirma un médico que pidió la reserva de su nombre.

Al lugar llegó sin inscribirse previamente. “Tampoco pertenezco al Colegio de Médicos, pero estando allá la verdad vi todo bien organizado. Pasamos por grupos y solo verificaban que seas médico con el número de cédula en la página de la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación). Si no fuera por ellos, no estaría vacunado, todo fue más que nada buscando por iniciativa propia”.

Mientras preparaban la vacuna, cuenta el médico, llenaban la ficha de la historia clínica en computadora. “Te colocan la vacuna y al instante te envían al correo el certificado con código qr. Incluso allí te dice cuándo te toca la próxima dosis. Debes esperar media hora para ver si hay algún efecto adverso”, agrega.

Lo único es que no indicaron claramente qué hacer si presentas algún síntoma adverso más a largo plazo, advierte.

Gabriel Trueba, director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que todos los países están teniendo problemas con la vacunación de la población. “Me parece bien que se haya establecido que las primeras personas que debían vacunarse sea el personal de salud, todos los médicos y enfermeras que hacen frente a la enfermedad. Después a los que tienen mayor riesgo, personas de la tercera edad y que tienen enfermedades subyacentes. Luego empezaba un plan de vacunación progresivo de acuerdo con la edad”, dice.

El tema es que se requiere una logística masiva para vacunar a la mayor cantidad en el menor tiempo posible.

La meta del plan de vacunación del régimen es inmunizar en su momento a 160.000 personas al día hasta cubrir al 60% de la población del país, que sería 10,5 millones de los 17,8 millones de ecuatorianos.

El plan que viene de la administración de Juan Carlos Zevallos, quien renunció el 21 de febrero pasado al Ministerio de Salud Pública, menciona que se ha instalado toda la capacidad necesaria para cumplir esa meta.

Sin embargo, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó esta semana la hoja de ruta establecida por Zevallos en la que desde el 21 de enero hasta el 23 de marzo de este año 143.614 personas han recibido la primera dosis, es decir, apenas el 1,4% del total de personas que deben ser vacunadas para alcanzar la inmunidad de rebaño, con lo que toda la población del país quedaría protegida.

“Me parece que el problema más grave que enfrenta Ecuador es un grupo de personas relativamente reducido para emprender una campaña tan grande como es vacunar a casi toda la población del país. En esto debe involucrarse al sector público y privado”, menciona Trueba, quien tiene una maestría en inmunología.

Esto presenta complicaciones adicionales ya que hay tres tipos de vacunas en el país (Pfizer, Sinovac y AstraZeneca); cada una requiere su propio protocolo de logística para su aplicación.

Las modificaciones del plan deben ir acorde con la investigación científica. “Tiene que ser cambiante, al momento no se puede aplicar en menores de edad porque ninguna ha sido probada en ese grupo poblacional, pero ya se está probando, entonces tiene que ser una cosa dinámica para que de un mes a otro se cambien los protocolos y ya se empiece a vacunar a los niños”, afirma Trueba.

Este especialista al igual que Ruth Jimbo, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y Mónica Tarapués, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente, ve difícil que se alcance la meta de inmunizar a 10,5 millones (60% de la población nacional) hasta noviembre de este año, que es el objetivo que indica el plan de Zevallos.

“Veo con preocupación el cumplimiento de esta meta. Necesitaríamos tener una logística que involucre a varias instituciones públicas y privadas que ayuden con personal para cumplir esa misión. Es algo a lo que ningún país del mundo se ha enfrentado. Hay naciones desarrolladas que empezaron mal, corrigieron y ahora avanzan más rápido”, dice Trueba.

El uso de tecnología informática para almacenar información dará más agilidad al proceso. “Todo irá cambiando, en este momento ya hay información en mujeres embarazadas, al momento no se está vacunando a este grupo, pero ya hay datos que establecen que es seguro hacerlo con ciertas vacunas entonces es algo dinámico”, agrega Trueba.

Los estudiantes universitarios podrían intervenir en este plan masivo, tal como lo han hecho para aumentar la capacidad de diagnóstico del COVID-19.

Tarapués asegura que debe establecerse también un canal claro y óptimo para que los vacunados reporten los posibles efectos adversos. “La farmacovigilancia puede ser pasiva, que requiera el reporte del paciente, pero también puede ser activa, eso se está haciendo en muchos países, se comienza a llamar a la gente”, dice.

La especialista agrega que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hace este seguimiento, pero a la par también el Ministerio de Salud Púbica (MSP) según, en su momento, afirmó Zevallos. “Las graves por el MSP y las leves por el Arcsa, pero no entiendo estas divisiones porque los esfuerzos como que se diluyen”, asegura Tarapués.

En unos países se hizo un formulario diferente para reportar los posibles efectos adversos por la vacuna del COVID-19 y en otros hay líneas activas específicas para informar. “Estas estrategias deben ser socializadas. Ahora lo único que dicen es que se llame al 171, pero por ratos se colapsa con los que piden turno para atención, mas, ahora suman a los que reportan las reacciones adversas”. (I)

