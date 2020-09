A pesar de las buenas relaciones entre el GAD-Sucre y el Banco de Inversiones Europeo, y con el crédito no reembolsable para los estudios y posterior construcción , la Unidad Educativa Eloy ALfaro no se construirá este año.

Marian Ureta Directora del Distrito de Educación, informó que como Ministerio de Educación estan colaborando para que se inicien los estudios de suelo en los terrenos del colegio, pero no depende solamente de la institución en sí, sino de las gestiones que en este caso lleven adelante las autoridades municipales en el Ministerio de Educación y el BEI, para nuevamente coordinar las acciones que lleven a feliz término para este centenario colegio.

Ureta indicó que tomando en cuenta solo el tiempo que se tomaría en los estudios de suelo,se calcula que si todo sale como estaba previsto con la designación de los recursos el colegio Eloy Alfaro se lo empezaría a construir a partir de los primeros meses del próximo año.