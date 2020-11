Unidad de Cuidados Intensivos al límite en el Hospital Quito Sur

La situación de contagios en el país se vuelve más compleja. En Quito, ciudad que registra la mayor cantidad de pacientes con covid-19, ha alcanzado hasta este 18 de noviembre de 2020 la cifra de 60.079 contagiados. La disponibilidad de camas en hospitales y áreas de cuidados intensivos es casi nula. En el Hospital General del Sur, la capacidad hospitalaria es de 315 camas, y actualmente se encuentran libres apenas 35. Danilo Calderón, gerente General del hospital sostuvo que “las personas que están llegando diariamente son 100 personas para covid-19 y 100 personas para otras patologías; tenemos ya un hospital mixto, lo que nos indica que esta nueva normalidad, está cargada de muchos desafíos, de muchos retos, y nosotros como institución y la comunidad como sociedad debemos unirnos y luchar juntos.”

Hace dos semanas, el Hospital General del Sur registró 29 465 pacientes sintomáticos respiratorios (total durante la emergencia); 244 Pacientes hospitalizados; 13 Camas disponibles; 18 camas ocupadas en UCI (de 28 existentes); y 635 fallecidos durante la emergencia. Para este miércoles, las cifras son distintas. 31.410 pacientes con sintomatología respiratoria atendidos en total en total durante la emergencia; 18 camas disponibles en UCI de alta gravedad, todas están al límite. Y el número de fallecidos asciende a 668. La Secretaria de Salud informó ante el Concejo Municipal que el 53% de casos confirmados en la capital corresponden hombres y el 47% a mujeres en un rango de edades de 20 a 49 años. Roberto Delgado se ubica dentro de esta estadística. Estuvo con COVID hace algunas semanas. Los síntomas que presentó fueron muy distintos a los que se conoce. “Tenía un dolor fuerte en la frente, después era la garganta, tenía carraspera.

Pero lo que más me llamó la atención era mi dolor en la dentadura. Yo no perdí ni el olfato ni el gusto.” Toda su familia dio positivo a COVID. Pero lo más amargo de todo este proceso, fue la muerte de su padre, quien aparentemente habría combatido al virus, pero en pocos días su diagnóstico cambió. “Simplemente pensé que era una gripe. Nunca me imaginé que era COVID porque él estaba sano, estaba bien, pero en tres días todo acabó. Mi padre hizo un video manifestando que estaba bien, y que se pondrá sano para llevarle la ropa e ir a casa. Esas fueron sus últimas palabras”, expresó Roberto. Los lugares “calientes” como ha denominado el Municipio de Quito a las zonas con mayor número de casos son: Cotocollao, Chillogallo, Calderón, Conocoto, Guamaní, La Magdalena, Chimbacalle, Iñaquito, Quitumbe, y Belisario Quevedo. Con respecto al procesamiento de pruebas, Quito registra hasta hoy 87 760. «El virus aún está entre nosotros, y puede dejarnos secuelas que perdurarán para siempre. “Esto no es chiste, este virus no es una gripe cualquiera, nos puede matar a todos en el momento que menos esperemos, este virus no ve la edad”, recordó el expaciente. (I)

