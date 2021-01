Un 41 por ciento de los colombianos rechaza vacunarse contra la COVID-19, según un estudio

Un 41 por ciento de los ciudadanos colombianos no está dispuesto a vacunarse contra la COVID-19, según los resultados de un estudio realizado por Mobimetrics.

De ese 41 por ciento, el 60 por ciento no lo haría por miedo a los efectos secundarios de la vacuna y un 12 por ciento por considerar que el coronavirus es «una mentira de los gobiernos» a nivel mundial.

El estudio, que ha sido realizado tras una serie de encuestas llevadas a cabo a lo largo del mes de diciembre, señala que el 59 por ciento de la población sí tiene previsto someterse a la inyección, tal y como ha indicado la emisora Radio Caracol.

Sin embargo, según ha indicado el gerente del portal Mobimetrics, Santiago Vélez, «también encontramos un gran 41 por ciento de personas que dicen que no se vacunarán». «Esto un porcentaje muy alto, que aumenta incluso en algunas ciudades del país», ha dicho.

De hecho, en el informe se destaca la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, como la capital en dónde más divididas están las posturas, con un 50 por ciento a favor del ‘sí’ y un 50 por ciento que apuesta por el ‘no’ a la vacuna.

Le sigue el grupo de ‘ciudades intermedias’, con 45 por ciento de encuestados que no se vacunarían y un 55 por ciento que sí lo haría. En tercer lugar está Medellín, donde un 59 por ciento está dispuesto a vacunarse y un 41 por ciento se niega.

fueente:https://www.eldiario.ec/