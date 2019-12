ULEAM BAHÍA: BAILANDO POR LA VIDA

Los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Hospitalidad y Hotelería de la extensión de Bahía de Caráquez de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, realizaron la dramatización de los valores, en la asignatura “Valores y Ciudadanía”, cátedra impartida por la Lic. María Patiño, considerando que no solamente los estudiantes deben ser partícipes de sus conocimientos sino también de la práctica.

Con esta actividad se busca promover con los estudiantes este tipo de acciones; sumándose a este acto estudiantes de la Universidad Central de Quito, a quienes les sirvió como intercambio cultural.

A través del drama, la idea es concientizar a la ciudadanía dándoles un mensaje sobre la tecnofilia. “Como se pudo observar durante la actuación, en la década de los 80’ no se usaba de forma permanente el celular. Actualmente ya somos adictos al uso de la tecnología, tratando de dejar en claro el tema “bailando por la vida””, destacó Patiño.

Es importante resaltar que no es fácil que la educación ciudadana pueda alcanzar sus objetivos mientras no exista un compromiso total por parte de las instituciones sociales y políticas para fomentar la inclusión social, la libertad, la equidad y los derechos individuales de las personas que forman una sociedad.