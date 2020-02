Tribunal rechaza suspensión condicional de la pena para Vicuña

Ana María Ontaneda, abogada de la exasambleísta y exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, se tomó alrededor de 25 minutos para fundamentar el pedido de suspensión condicional de la pena que se tramitó la tarde de ayer en la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, el Tribunal integrado por los jueces Marco Rodríguez, Wilman Terán y Daniella Camacho rechazó el recurso y se ratificó en la sanción de un año de cárcel que fallaron el jueves de la semana pasada, cuando sentenciaron a la exfuncionaria por el delito de concusión.

En su resolución, Rodríguez, juez ponente del caso, explicó que la defensa de Vicuña solo justificó tres de los cuatro requisitos establecidos en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para conceder la suspensión condicional.

Al fundamentar el rechazo, dijo que no cumple con el tercer punto de esa norma por no justificar: “Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena”.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, se opuso al recurso presentado por Vicuña. Dijo que el tipo penal de concusión es uno de los delitos más graves en los funcionarios públicos y que su imprescriptibilidad denota la complejidad de los hechos.

Apelaciones

Fiscalía apelará la sentencia de un año, pues considera que debe ser más alta.Respecto al fallo de ayer, la abogada Ontaneda afirmó que está alejado de los fundamentos jurídicos y calificó el caso como un tema político. Aseguró que Vicuña cumple con los cuatro requisitos que exige el artículo 630 del COIP.

Agregó también que agotará todas las instancias que la Ley le permita para revertir la sentencia de un año de cárcel. El viernes pasado, Vicuña solicitó un pedido de ampliación y aclaración de la sentencia cuya respuesta aún está pendiente. Según la abogada, este requerimiento deja en suspenso la ejecución de la pena impuesta para Vicuña.

El caso

La exasambleísta por PAIS fue acusada por recibir dinero de sus excolaboradores durante los períodos 2009-2013 y 2013-2017, por una suma de 43.295 dólares. Ángel Sagbay, quien la denunció, aseguró que él fue obligado a transferir un monto de 23.300 dólares en las cuentas personales de Vicuña.

Según la Fiscalía, lo propio ocurrió con otras dos personas que estaban bajo el mando de la acusada, quienes entregaron 19.995 llegando, entre los tres, a una suma de 43.296 dólares. (FLC)

