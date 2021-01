Tras la llegada del primer cargamento de vacunas, Manabí queda para la segunda y tercera semana de vacunación

Las primeras vacunas contra el coronavirus arribaron pasadas las 16:15 de este miércoles 20 de enero del 2021 al aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito. Luego, irá a Guayaquil y, posteriormente, a Cuenca

La aplicación arrancará mañana, jueves 21 de enero. En la primera fase se espera un total de 86 000 vacunas. Se distribuirán en las tres semanas siguientes. Así, en la primera se colocará en 19 puntos en Quito, Guayaquil y Cuenca

En la segunda semana serán 29 centros de Napo, Orellana, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua, Manabí, Galápagos y Pichincha.

Y en la tercera serán 48, en Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo, parte del sur de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Guayas rural, Los Ríos, Santa Elena, Morona Santiago, El Oro y Loja. Serán 14 puntos de distribución..

La vacunación se pondrá de forma simultánea en las tres ciudades mencionadas. Se aplicará en el personal de salud que trabaja en primera línea de los hospitales del MSP, del Seguro Social, el de los policías y militares. Además, en los centros geriátricos: residentes y cuidadores. Inicialmente está pactado en los sanatorios centinela, donde se dio prioridad a la atención contra covid-19. Estos son: Pablo Arturo Suárez, Guasmo Sur y Vicente Corral.

Hasta octubre o noviembre del 2021 se espera la inoculación de nueve millones de personas. Para ello se han planificado 18 millones de dosis (dos por habitante). Para ello se han negociado con farmacéuticas como Pfizer (dos millones), AstraZeneca (cuatro), Covaxx (cuatro) y Iniciativa Covax, de la Organización Mundial de la Salud, (ocho). También se tienen conversaciones con otros proveedores, entre ellos, están Johnson&Johnson.

«El covid sigue entre nosotros, no bajemos los brazos en la cruzada por cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Normas sencillas: mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Son normas que salvan vida. Hoy es el primer día de muchos días en los que nos tocará ganar, no tratemos al 2021 como un año cualquiera, no pensemos en enero 2021 como un mes cualquiera. El 20 de enero del 2021 atesorémoslo en nuestra mente. Ecuador da el primer paso para pensar en un futuro», dijo Muñoz en una intervención tras recibir las vacunas. (El Comercio)

