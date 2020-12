Titular del TCE asegura que no existen motivos para postergar elecciones y advierte al CNE que está en desacato 44 días por Justicia Social

Esta mañana, Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), manifestó que no existe ninguna razón para postergar la realización de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva 44 días desacatando la sentencia de cumplimiento obligatorio sobre el Movimiento Justicia Social, «de manera consciente, pero arbitraria e ilegal».

Cabrera acotó que Justicia Social estuvo sin vida jurídica 49 días, de los 103 días previstos para la inscripción de candidaturas. Con los 44 días de desacato del CNE, son 93 días de los 103 días que esa organización no ha podido actuar.

«El proceso de elecciones no está en riesgo, está en riesgo la participación política de los adherentes e invitados de una organización política, pero el interés primario de la Nación es la realización de las elecciones, también hay que aclarar que las etapas previstas en el calendario, hasta el día de hoy, se han cumplido (…) Así que no hay atraso, no se ha incumplido el calendario electoral, no tienen por qué verse afectadas las posteriores etapas (…)», dijo Cabrera.

Y agregó: «La actitud de irrespeto del CNE electoral está causando prejuicios directos a una organización política, no al proceso de lecciones que tiene que realizarse y no existe pretexto para postergar».

Cabrera aseguró que, hasta este domingo 13 de diciembre, a las 15:00, ya no existen recursos administrativos pendientes de resolución en el CNE y en el TCE están pendientes cuatro causas, tres de las cuales se resuelven hoy por la noche, en las sesiones convocadas a partir de las 20:00 y queda pendiente una sola causa de inscripción de asambleístas de Esmeraldas.

Las declaraciones de Cabrera se dan cerca de ocho horas antes de que el Pleno del CNE conozca y resuelva sobre el cumplimiento de la sentencia del TCE, referente al Movimiento Nacional Justicia Social, Lista 11, hoy, a las 18:00. Sesión que fue aplazada este fin de semana por dos ocasiones. (I)

