Tiene un chip o te esterilizará; médicos ecuatorianos inmunizados contra el COVID-19 desmienten teorías que circulan en internet sobre la vacuna

En el pico de la pandemia en Estados Unidos (marzo y abril) los servicios de pediatría del Woodhull Medical Center de Nueva York cerraron y la médica posgradista quiteña Ana Carolina Proaño debió cubrir casos de COVID-19 de manera urgente.

Cuenta que el piso del hospital que era para los niños se destinó a la atención de adultos, ya que en la terapia intensiva no alcanzaban las camas.

Es falso que una enfermera murió tras recibir la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos. Solo se mareó y está bien

Sus colegas y ella se sintieron “solos” por la escasez de protección e insumos que vivieron en esos meses y el temor a contagiarse estuvo presente. Aunque, afirma Proaño, el “sentimiento de ayuda” hacia los enfermos los motivaba todos los días para seguir en la primera línea.

Actualmente los casos han bajado, pero está consciente de que el riesgo sigue latente y por eso, para tener una protección adicional a las mascarillas, visores, guantes, alcohol y lavado de manos, el pasado 23 diciembre se vacunó, de forma voluntaria, contra el COVID-19.

Ana Carolina Proaño se vacunó el pasado 23 de diciembre. Foto: Cortesía

Ella recibió la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. En tres semanas está planificado que le inyecten la segunda dosis. Afirma que confía al “100 %” en lo que han logrado los científicos.

El medicamento llegó a todos los hospitales públicos de Estados Unidos en estas últimas semanas. Los primeros en recibirla fueron el personal que trabaja en terapia intensiva, emergencia, área de adultos y de anestesiología.

Proaño decidió inyectarse en su brazo no dominante (izquierdo) porque sabía que podía causar hinchazón en la zona del pinchazo, pero, hasta el momento, solo tiene un leve dolor. Ha comido y dormido bien.

Pese a estar vacunada, Ana Carolina Proaño sigue trabajando con las protecciones recomendadas. Foto: Cortesía

El mismo síntoma tuvo Adrián Salmon, doctor guayaquileño especializado en medicina del sueño e intensivista en el hospital John Dempsey de la Universidad de Connecticut. Él se vacunó el pasado 21 de diciembre.

Cuál es la diferencia entra la vacuna rusa contra el coronavirus (Sputnik V) y las de Moderna, Pfizer y AstraZeneca

Cuenta que el dolor se fue luego de dos días y lo califica en 2 de una escala del 1 al 10 de intensidad. También sintió algo de fatiga «muy tolerable», pero que no duró más de 48 horas. «Los efectos de fiebre ( si se presentan), cansancio en los primeros dos días son realmente buenos, porque el cuerpo reacciona a la vacuna», afirma.

Proaño y Salmon están conscientes de que el medicamento ha sido aprobado de forma emergente y que todavía se sigue estudiando. Sin embargo, desmienten las noticias falsas que se han propagado por las redes sociales en estas últimas semanas:

Es falso que en la vacuna se inyecte el virus para que la persona se contagie. Lo que contiene el medicamento es una parte del ADN del virus para que el cuerpo reconozca al COVID-19 y lograr una inmunidad de memoria.

Es falso que no genera inmunidad. Está científicamente comprobado que la vacuna genera inmunidad, que el caso de la de Pfizer es del 94 % luego de siete días de la segunda dosis. Sin embargo, como es un medicamento que se sigue estudiando no se sabe exactamente cuánto durará la protección. Mientras más personas se vacunen se podrá determinar el tiempo y saber si se necesitan dosis anuales.

Recalcan que también es falso que al recibir la vacuna se puede dejar a un lado la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, ya que el medicamento tiene una eficacia del 95%. La vacuna dificultará que las personas infectadas contagien la enfermedad a otras, pero es posible que alguien ya vacunado, en un principio, aún pudiera propagar el virus.

Sobre los efectos secundarios, los especialistas afirman que si bien ellos han presentado leves, no significa que otras personas no vayan a presentar efectos algo más fuertes. Aunque recalcan que son los mismos síntomas que generan otras vacunas. Añaden que se pueden dar reacciones alérgicas, pero eso dependerá del cuadro clínico previo del individuo. Además, en Estados Unidos, se monitorea a la persona vacunada por al menos quince minutos luego de ser inyectada. Si en este lapso no presenta ninguna reacción alérgica, no lo hará con el pasar de los días.

Descartan que la vacuna tenga un “chip” o que sirva para “esterilizar a las personas” como se ha comentado en internet. “Hay que creer en lo que dice la ciencia y no en las redes sociales”, asegura Proaño.

A través de la nanotecnología, el material genético que se inyecta está dentro de unas «gotitas de grasa microscópicas» que se rompen al entrar en contacto con las células humanas, dice Salmon. Esto no va a modificar los genes, el ADN o provocar una esterilización. Esta parte de la metodología de la vacuna puede que haya dado pie a la teoría del «chip», añade el especialista.

Un llamado a la vacunación

Los especialistas siguen las noticias de Ecuador y sienten esperanza con el anuncio de que las vacunas llegarán al país desde enero, para el personal de primera línea, y desde marzo para el resto de la población.

Alientan a los ciudadanos a vacunarse: “Tengan confianza en la ciencia. Mientras más personas se vacunen nosotros lograremos controlar esta pandemia. Tenemos que ser parte del desarrollo científico. ¿Qué más queremos que pase?, ya ha muerto demasiada gente”, dice Proaño.

Las vacunas para el coronavirus protegen contra los síntomas, no contra la infección

Otro de los consejos que da Salmon es que la ciudadanía consulte fuentes oficiales de información como la Organización Mundial de la Salud o el propio Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP): «Sabemos que el MSP ha tenido problemas, pero creo que en este tema (pandemia) se ha manejado con información científica. Además, vale destacar que ya vayan a vacunar desde enero».

Adrián Salmon, doctor guayaquileño especializado en medicina del sueño, trabaja en el hospital John Dempsey de la Universidad de Connecticut. Foto: Cortesía

Advierte que si no se vacuna al más del 60 % de la población no se alcanzaría la inmunidad de rebaño: «Si hay muchos vacunados el virus ya no tiene para dónde moverse. Si imaginamos un pueblo de la Sierra donde todos decidan vacunarse, la posibilidad de contagiarse será mínima».

¿Quiénes no pueden vacunarse?

Personas que sufren cuadros de alergias

Personas que ya se infectaron del virus

Mujeres embarazadas

Personas con problemas de coagulaciones

Personas en tratamiento contra el cáncer

Personas que padecen enfermedades inmunodepresivas

Niños

Salmon indica que en el estudio para la vacuna de Pfizer se excluyeron a personas que habían tenido COVID-19, mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades catastróficas, y por eso se recomienda que a este grupo de individuos no se los vacune por ahora. Las investigaciones del impacto en la vacuna para estas personas vendrán a futuro.

«Hay que pensar en el sentido de país, de comunidad, de familia. La vacuna es lo mejor que hay en estos momentos», dice Salmon. (I)

CORONAVIRUS COVID-19

fuente:https://www.eluniverso.com/