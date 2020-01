‘Te equivocaste’ es lo nuevo de ParCevas

ParCevas busca tocar las fibras más íntimas del público con su último sencillo: ‘Te equivocaste’, que lleva su esencia y proyecta su versatilidad. Está inspirado en una historia de amor fallida, en la que él es el protagonista.

El cantante, oriundo de Ambato, contó que en el tema explora algunos ritmos, pero que todos confluyen en lo urbano, dándole un sonido diferente a lo acostumbrado. “Durante este tiempo me he dedicado a componer, producir demos, ofrecer shows y, lo más importante, es que me he renovado, he buscado en cada letra un contenido que pueda llegar al público. ‘Te equivocaste’ tiene esa magia que hace de lo cotidiano algo vibrante”.

El Dato

ParCevas lleva cuatro años de carrera.ParCevas dijo que la letra se enfoca en los deslices del corazón. “Cuando el amor va más allá se olvida de sí mismo, da todo por alguien y aun así no es suficiente para que la otra persona se quede”, dice en relación al contenido.

En el camino

El cantante recibió el año con gran expectativa. Tiene previsto lanzar nuevas canciones hasta completar su disco. Un material versátil en el que explorará nuevos géneros.

ParCevas, de 25 años, inició su carrera en 2015 con su primer sencillo: ‘Dártelo’. Luego lanzó ‘Como quisiera’ y ‘Plutón’, con los que ganó de seguidores. A finales de 2016 promocionó el tema ‘La eternidad’, cuyo video se filmó en Caracas, Venezuela.

Es un artista independiente, por lo que considera que ha aprendido de la industria nacional. A la par, combina la música con sus estudios universitarios. Como todo artista está lleno de sueños. Su meta es recorrer Latinoamérica. “La música es mi pasión. Estoy constantemente trabajando y el éxito vendrá por añadidura. Tengo un equipo de trabajo bastante humano que mueve las velas contra marea para encontrar un buen norte”. (JCL)

fuente:https://lahora.com.ec/