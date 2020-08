Superintendencia pone en duda continuidad de créditos desde el Fondo de Pensiones

La Superintendencia de Bancos estableció que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya no tiene previsto continuar entregando créditos hipotecarios ni quirografarios desde el Fondo de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), también conocido como el Fondo de Pensiones. En un informe del 22 de julio pasado, donde el ente de control relata los principales hallazgos sobre los procesos de gestión de liquidez y flujos de caja, se indica que “en el caso del Fondo IVM ya no se proyectan desembolsos de préstamos quirografarios y préstamos hipotecarios”.

Era justamente desde este fondo que provenían en mayor porcentaje los recursos para este tipo de inversiones, debido a que los recursos que lo conforman son requeridos a largo plazo. También indica que la proyección de flujos de caja presenta una disminución de los desembolsos y de las inversiones no privativas, como fideicomisos, en al menos $500 millones.

La falta de pago del 40 % de contribución a pensiones por parte del Estado afecta la liquidez del fondo, que tendría que desinvertir al menos $1500 millones este año para cubrir los pagos a los jubilados, según lo han indicado las propias autoridades del Banco.

La Superintendencia de Bancos explica, además, que ha realizado varios escenarios de estrés financiero, en los que se evidencia que el flujo de caja del consolidado de fondos y de los fondos de Cesantía, Reserva, Riesgos de Trabajo, Administradoras, Desempleo y Seguro Social Campesino tendrían saldos positivos a fin de año. Por lo tanto, estos fondos estarían en capacidad de afrontar una reducción de hasta el 40 % de las recuperaciones de créditos hipotecarios y quirografarios, sin tener que realizar desinversiones.

En el caso de los Fondos de Pensiones y de Salud no estarían en capacidad de soportar la disminución de ingresos contemplada en ninguno de los tres escenarios, indica el organismo de control. Además dice que los requerimientos de liquidez del Fondo de Pensiones para este año son de $893 millones y el de Salud de $365 millones.

Entre tanto, advierte que el Fondo de Salud podría atender los desembolsos correspondientes a este año, que incluye las transferencias al IESS, siempre y cuando se realicen desinversiones del portafolio de inversiones no privativas.

De otro lado, la Superintendencia le pidió al Biess que presente con mayor claridad los términos metodológicos y contables de los flujos de caja.

Sobre los probables problemas de liquidez reportados por la Superintendencia desde el Fondo de Pensiones y de dónde se obtendría la liquidez, el Biess respondió que la entidad “no tiene problemas de liquidez para el otorgamiento de préstamos” y que continuará otorgando servicios crediticios para los afiliados y jubilados. De hecho, en estos días el Biess ha celebrado una feria de la vivienda, con miras justamente a fomentar al sector inmobiliario.

Entre tanto, el presidente del Biess, Jorge Wated, aseguró que a su entender la Superintendencia no ha dicho en su informe que no se podrán seguir entregando créditos del Fondo, sino que ha advertido que si no se sigue inyectando liquidez, también se verá afectada la capacidad de entrega de créditos. “Si no se recuperan los recursos del 40 % que van a la vena del banco” podrían generarse problemas, dijo, más aún, en momentos que se están refinanciando los créditos debido a la pandemia. En todo caso, señaló que el Biess continuará trabajando en reprogramar los créditos, pues es la tarea a la que ahora se ha visto abocado todo el sector financiero.

Sobre la obtención de liquidez, el gerente del Biess, Diego Burneo, ha declarado que “el Banco debe empezar a trabajar como una banca de inversión”. La idea es que la entidad pueda entregar flujos o liquidez respaldado por su portafolio para poder inyectar dinero en la economía.

El Biess desde su creación ha concedido 211 000 operaciones de crédito, por un monto mayor a los $7000 millones. El índice de mora de los hipotecarios es de 10,31 %, aunque tras la pandemia el indicador podría empeorar. (I)

FUENTE_https://www.eluniverso.com/