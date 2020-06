Solo tres localidades del Ecuador abrieron las rutas interprovinciales

Solo las terminales terrestres de Ambato, Manta y Babahoyo reanudaron el transporte interprovincial de pasajeros, pero con pocas frecuencias. El puerto manabita y la ciudad fluminense lo hicieron en la mañana, mientras que para la noche estaba previsto que lo efectuara Ambato. En los otros cantones de la Sierra norte y centro, del Austro, de Santo Domingo, Guayaquil y Machala, las autoridades definían las medidas de bioseguridad y realizaban las inspecciones en las terminales, antes de que funcionen.

El Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) autorizó el viernes pasado la operación de este servicio solo para los cantones que se encuentran en semáforo amarillo y verde. Así lo hizo Manta, donde el transporte interprovincial se reactivó con dos buses que se trasladaron a Quevedo y Ambato, con alrededor de 10 pasajeros cada uno. Richard Villavicencio, gerente de la Terminal de Manta, informó que no se han activado más frecuencias, porque aún las terminales de las otras provincias en amarillo no habían habilitado el servicio.

“La mayoría de pasajeros busca viajar a Guayaquil y Quito. Nos comunicamos con Guayaquil y nos dijeron que el COE no había tomado una decisión y Quito decidió que abrirá en julio”. La terminal de Manta se reactivó el 10 de junio para el transporte intercantonal. Desde entonces ha recibido alrededor de 300 pasajeros diarios para ciudades manabitas como Jipijapa, Montecristi, Calceta, Junín y Chone. En Los Ríos, la empresa pública Terminal Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Babahoyo informó que solo una de las 10 cooperativas de servicio interprovincial reanudó ayer sus frecuencias. Viajó a Milagro (Guayas). En Ambato, la estación de buses abrió temprano. Decenas de personas arribaron para viajar a Santo Domingo, Huaquillas, Latacunga, Babahoyo, Guayaquil y otras urbes. Sin embargo, las únicas frecuencias habilitadas son a Manta y Babahoyo, que iban a operar desde las 20:00. Cristian Vásquez quería viajar a Huaquillas y luego ir al Perú. “Somos voluntarios y estamos en Ambato desde hace tres meses, venimos para retornar a casa, pero nos enteramos que no hay el servicio”.

El administrador de las terminales terrestres del Municipio de Ambato, Miguel Herrera, explicó que los transportistas no pudieron iniciar sus labores, porque las terminales de otras ciudades no tienen la autorización. “Lamentablemente los destinos de más movilidad no están habilitados como Quito, Latacunga, Riobamba y más ciudades”. En Latacunga, Riobamba y Guaranda no se reactivó, porque no están autorizados por la ANT) y los COE locales. El servicio en el resto del país también es nulo.El transporte interprovincial en Santo Domingo de los Tsáchilas podrá operar una vez que el COE cantonal verifique que en la terminal terrestre existan las condiciones de bioseguridad. El plazo para que se cumpla esta medida vencerá este 17 de junio. Ese día será la fecha tentativa para que las nueve operadoras frecuentes empiecen la atención con viajes a Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Pichincha y Guayas.

En la región austral, Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe continúa suspendida la circulación. Las terminales terrestres de las capitales provinciales están operativas, pero faltan los lineamientos y definir las rutas que estarán habilitadas entre los cantones en amarillo. En eso trabajaron ayer las mesas técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANT y técnicos de movilidad de los municipios. Los vuelos se reanudaron entre Quito y Guayaquil A las 06:53 de ayer partió, desde el Aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, el primer vuelo con destino a Guayaquil, después de casi tres meses de suspensión, por la pandemia. El vuelo fue de la aerolínea Avianca, que trasladó a 96 pasajeros a bordo de la nave Airbus A319, informó la compañía en un comunicado. Así, la terminal aérea porteña retomó los vuelos domésticos, con tres arribos programados desde Quito: dos de Avianca y uno de Latam.

Mientras, están previstas tres partidas de las mismas aerolíneas. Avianca operará con 16 frecuencias semanales durante este mes entre Quito, Guayaquil y Manta. Latam volará también a Cuenca. El protocolo​Terminales terrestres o sitios de transferencia de pasajeros deben tener lavamanos, gel o alcohol y toallas de papel. A pasajeros, choferes, ayudantes y personal de las terminales se les tomará la temperatura, antes de ingresar. Las personas ingresarán solo para la compra de boletos y para el embarque. No pueden estar mucho tiempo. Los buses viajarán sin exceder el 50% de su capacidad de pasajeros sentados. En los asientos libres irá un adhesivo. No se puede recoger pasajeros. Los buses pararán para cargar combustible, alimentos y usar baterías sanitarias. Los vehículos se limpiarán y desinfectarán interna y externamente al final de cada viaje, en una zona designada.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/ambato-manta-babahoyo-transporte-interprovincial.html.