Sistema de semaforización por Covid-19 genera desconfianza en Ecuador

Desde ayer y hasta el domingo, todas las provincias del país constan en semáforo rojo dentro del control del coronavirus, por lo que las medidas de restricción se mantienen inalterables, ratificó ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “A lo largo de la semana se seguirá valorando la situación en cada sector. Vamos a trabajar con algunas pruebas rápidas para valorar si se puede cambiar de medidas en determinados lugares”, dijo.

Este sistema de semaforización no genera confianza en las autoridades seccionales. Según los representantes del Gobierno, si una provincia o cantón no presenta mayores contagios o no se registran incrementos significativos de casos, se podría poner a esa localidad en verde o naranja, lo que implica que las restricciones irían disminuyendo.

Rita Tunay, prefecta de Napo, considera que con esa lógica su provincia podría entrar al semáforo verde, ya que tiene seis casos confirmados; es decir se ubica entre las tres jurisdicciones con menos contagios en el país, junto a Orellana (6) y Zamora Chinchipe (4).

El COE nacional será el que determine los cambios en el semáforo.Pero, a pesar del bajo número de contagiados que hay, no cree conveniente pasar ni a semáforo verde, ni a naranja, sino que se mantenga en rojo por varias semanas. Su argumento es que el virus tardó más de un mes en hacerse presente en la provincia, por lo que es posible que se vayan dando nuevos casos, más si se toma en cuenta que hay personas asintomáticas.

Tunay considera que las medidas de restricción en general deberían mantenerse unos tres o cuatro meses.

Otros argumentos

Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, manifestó que para aplicar la semaforización es necesario transparentar las cifras de contaminados, las proyecciones, contar con el número suficiente de pruebas rápidas, analizar el tamaño de la provincia y su población.

355 fallecidos confirmados de Covid-19 se registraban hasta ayer.La autoridad provincial aseguró que, al menos en el caso de la Sierra, las medidas de restricción deberían mantenerse por lo menos hasta fines de abril y mayo, ya que recordó que en esta región estos meses son donde se presenta la gripe estacional, por lo que hay que tener mucho más cuidado.

Herrera añadió que no han sido comunicados sobre el establecimiento de la semaforización, los criterios que primarán o las medidas de restricción que se levantarían, deben ser analizadas con las autoridades de las provincias y no ser una decisión unilateral que provenga del Ejecutivo. (HCR)

Las restricciones siguen

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó que en todo el país se mantienen las medidas de restricción y el semáforo rojo hasta el domingo, y que cuando haya nuevas condiciones se anunciarán oportunamente. “La flexibilización de determinadas actividades será paulatina, muy cuidadosa”, dijo Romo.

Añadió que, eventualmente, lo que podría cambiar entre una restricción y otra, de acuerdo con la semaforización, es el horario del toque de queda y la autorización de operación de determinadas actividades económicas.

feutne:https://lahora.com.ec/