Sismo de 6,4 grados hace temblar fuerte diversas zonas de Argentina

Un sismo de 6,4 grados de magnitud y a ocho kilómetros de profundidad se sintió fuerte en la provincia argentina de San Juan (oeste, frontera con Chile), donde tuvo epicentro, pero también en la vecina Mendoza y en menor medida en otras muchas zonas del país, informaron en la madrugada de este martes fuentes oficiales.

«Hasta el momento no hay víctimas fatales, solo dos niños con traumatismos moderados y un adulto mayor con un traumatismo grave que está siendo trasladado al nosocomio (hospital)», dijo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en una rueda de prensa en la que reveló que hay cuatro personas evacuadas y detalló los desperfectos materiales más destacados que dejó el temblor en los diversos puntos de la provincia.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo se produjo a las 23.46 hora local (2.46 GMT del jueves), cerca de la localidad sanjuanina de Media Agua, al sur de la capital provincial.

Seguidamente, en las dos horas siguientes, se registraron siete réplicas de menor intensidad, de entre 3,2 y 4,9 grados de acuerdo a la escala de Richter y entre 8 y 15 kilómetros de profundidad.

Tras el sismo más fuerte, ciudadanos no tardaron en reportar a través de los medios de comunicación y las redes sociales cortes de luz, desperfectos en casas y comercios y grietas en alguna carretera.

Miguel Castro, del centro sismológico de Mendoza, dijo en declaraciones al canal TN que «siendo tan grande la magnitud y tan pequeña la profundidad» es que se ha percibido en otras zonas del país, ya que «las ondas sísmicas viajan muchos kilómetros, más cuando se trata de una magnitud de esta envergadura».

El experto agregó que el terremoto le hizo recordar al del 23 de noviembre de 1977 en la localidad de Caucete, que fue de magnitud 7,4, con 65 muertos y más de 300 heridos.

«Pero en esta ocasión el epicentro estuvo ubicado a unos 47 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan, donde hay una serie de fallas activas que pertenecen al valle de Pie de Palo. Y también está muy cerca una falla que se ubica con salida a la superficie en el Río San Juan», afirmó.

Iaron Kolker, vecino del centro de San Juan, capital provincial, dijo a Efe que el primer sismo fue «breve», de no más de 10 o 15 segundos, pero «se movió todo».

En su opinión, fue solo «un susto grande», ya que pudo hablar con conocidos a través de grupos telefónicos «y nadie sufrió pérdidas».

Además, usuarios de redes sociales de San Juan y otras partes del país, como Córdoba (centro) e incluso en Buenos Aires, a más de 1.000 kilómetros del epicentro, dijeron haber sentido el sismo, y algunos subieron vídeos en los que se aprecian episodios del temblor.

«El movimiento fue muy fuerte, acá mi casa se movió toda, parecía que estaba arriba de unos rodillos», dijo por su parte Marcelo Ruiz, vecino de Mendoza.

San Juan es una de las zonas con mayor incidencia sísmica de Argentina, y es allí donde en 1944 se registró el peor terremoto vivido en el país, que causó la muerte de unas 10.000 personas.

Es por eso que cuenta con edificaciones preparadas para soportar este tipo de eventos naturales. EFE

