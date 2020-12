Sergio Vivar, Vivianna y Jorge Luis del Hierro unidos en ‘Sonríe’, mensaje de esperanza

La unión hace la fuerza y estas tres voces lo saben. Los cantantes ecuatorianos Jorge Luis del Hierro, Vivianna y Sergio Vivar quieren cerrar el año con un mensaje musical lleno de positividad y alegría.

“Yo quiero que me conozcas, que puedo hacer grandes cosas, ayúdame a ser feliz y a brillar, yo quiero vivir una vida normal y amar, y tú no entiendes que ser distinto no es malo ni es un delito, venimos del mismo pueblo”, se escucha al inicio de Sonríe, la reciente canción que están promocionando juntos.

Vivar explica que el año pasado, por Navidad, Al mundo paz fue la producción que los unió por primera vez. El buen resultado de este proyecto y la camaradería los hizo convocarse nuevamente para Sonríe.

‘Un sueño de Navidad’, el primer show en streaming de Nikki Mackliff para su público

“A inicios de este año en enero nos juntamos y les mostré el tema y comenzamos a trabajar en realidad. Es una canción que incita a la gente a amar por encima de todo, que el amor y la comprensión sea mayor que el odio, el coraje y la ira”, detalla Vivar sobre la melodía que inicialmente se titulaba Amar.

Vivianna afirma, además, que el mensaje de la canción se aplica a cualquier época del año, por la importancia de su mensaje. “Es una canción que incita a sonreír sobre todas las cosas y creo que es la mejor manera como debemos recibir el 2021”, dice la guayaquileña.

Las propuestas musicales individuales del trío también fueron una influencia vital para la creación de Sonríe.

Algunos de los mejores artistas latinos se unen en villancicos

“Las canciones cambian de acuerdo con la propuesta que cada artista tenga, Sergio tiene una particularidad, Vivianna y yo también y cuando se plasman más ideas y arreglos la canción puede brillar mucho más de lo linda que ya es en su esencia (…) de eso se tratan las fusiones, de poder buscarle el sentido exacto a una canción para poder popularizarla y llegar con un mensaje más claro a la audiencia”, sostiene Del Hierro.

El intérprete de Prisionero y Te amo para siempre, recalca que aunque la canción no habla del nacimiento de Jesús o es un villacinco, es una letra que habla de sentimientos positivos vitales en nuestro día a día.

Sonríe, una balada con fusión de samba y tintes urbanos, aún no cuenta con un videoclip, pero desde hace unos días atrás ya suena en las radios nacionales y está disponible en las plataformas digitales. Vivar asegura que se tiene previsto, para los meses posteriores, la filmación de un video. (E)

FUENTE:https://www.eluniverso.com/