Sentencian a ocho años de prisión a Walter Solís, exsecretario del Agua

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció a ocho años de prisión a Walter Solís, exsecretario del Agua (Senagua), por delito de peculado.

La misma pena se aplicó para Marco Rodas Bucheli, excoordinador general Jurídico de Senagua. Además se ratificó el estado de inocencia para cuatro procesados en la causa.

Esta es la segunda sentencia en contra de Solís. La primera fue de ocho años por cohecho agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016. En esta causa también fueron sentenciados el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Solís se encuentra en Estados Unidos; está en calidad de prófugo.

La lectura de la sentencia a cargo del Tribunal detalló que Solís y Rodas fueron autores del delito de peculado, tipificado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Sin embargo, en vista de la sanción cometida según el artículo 257 del Código Penal vigente a la fecha de la comisión del delito, se impone además a cada procesado el pago de $ 2.218.000 por concepto de devolución del perjuicio ocasionado al Estado que será asumido por los dos sentenciados en partes iguales.

La resolución del Tribunal ratificó además el estado de inocencia para Ninfa Benalcázar, jueza del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí; Cristóbal Colón Macías, juez del Juzgado Décimo sexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; Jorge Maruri y Jorge Bernal. . Por ello, se dispuso el levantamiento de todas las medidas de carácter personal y real que pesaban en su contra, ordenando su inmediata libertad.

Como tercer punto de la sentencia, se dispone que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones por presunciones de enriquecimiento ilícito privado no justificado e infracciones tributarias en relación a los ciudadanos Jorge Maruri y Jorge Bernal, en cuanto a la ciudadana Ninfa Lorena Benalcázar se investigue el presunto cohecho entre esta ciudadana y la empresa Old System, por un aparente préstamo no justificado, empresa que guarda alguna relación con el ciudadano Jorge Maruri.

Según la Fiscalía General del Estado, la causa en contra del exsecretario de Estado versa sobre un abuso de fondos públicos. Según la investigación, entre 2012 y 2013, cuando Solís era titular de Senagua, se dispuso $ 8.130.626,16 para ejecutar el pago de una mediación por un contrato privado de honorarios.

El pago fue ordenado por Solís y Rodas y aprobado judicialmente por Benalcázar y Macías. Parte del dinero fue entregado a Maruri y Bernal, sin que ellos hayan tenido relación alguna con Senagua.

Los magistrados informaron que la sentencia por escrita será emitida en el menor tiempo posible. (I)

