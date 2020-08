Sentencian a cinco años de cárcel a José Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana

Nueve meses después de su detención, un tribunal penal de Guayas sentenció a cinco años de prisión a José Carlos Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La Fiscalía informó los detalles de la sentencia a través de su cuenta de Twitter.

Sobre Tuárez pesaba una acusación por asociación ilícita. Su aprehensión se registró el 28 de noviembre pasado.

Según las investigaciones, el ex religioso estaba involucrado en un red de personas que ofrecía cargos públicos.»Tribunal Penal del #Guayas emitirá su resolución sobre la situación legal de los otros 3 procesados (Jorge R. A., Silvia C. G. y Marco C. S.), quienes se encuentran con medidas cautelares de presentación ante la autoridad, en una próxima audiencia», añadió la Fiscalía. (I)

FUENTE_:https://www.eluniverso.com/