En Manabí esperan que este 2021 se entreguen 3 nuevos hospitales

En Sucre, Manta y Pedernales (Manabí) se construyen tres hospitales básicos, que se esperan desde que arrancaron las labores de reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Las casas de salud beneficiarán a medio millón de personas que viven en la zona sur y en el norte de la provincia; se tiene previsto que las obras culminen este año. En las tres infraestructuras se invierten USD 85,2 millones. Sin embargo, a los comités de Veeduría Ciudadana y a las Fuerzas Vivas de Manabí les preocupa que los hospitales no se entreguen a tiempo por retrasos en el cronograma de cada obra, por la pandemia. En el caso de Pedernales, los trabajos se paralizaron al menos ocho meses en el 2020, por la emergencia sanitaria y por presuntos actos de corrupción. Allí se detectó el desvío de fondos por casi USD 8 millones, que fueron entregados como anticipo de la obra por el Servicio de Contratación de Obras (Secob) a la empresa Consorcio Pedernales. Ese contrato fue terminado unilateralmente; y en septiembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asumió esa obra.

En noviembre la construcción fue adjudicada a la empresa China Cam Engineering. El titular de Obras Públicas, Gabriel Martínez, aseguró que el hospital se entregará a finales del 2021. Desde que se retomaron los trabajos han transcurrido más de 70 días, pero la obra ha tenido retrasos. Guillermo Loor visita dos veces a la semana la construcción antes de ir a trabajar. Así lo ha hecho desde hace 20 años, con los tres hospitales que han empezado a levantarse y no se han terminado. “Ya no creemos en que el hospital se haga realidad. Cuando fue el terremoto, las autoridades se dieron cuenta que era necesario el hospital, pero ya casi son cinco años y aún no se construye”. Loor afirmó que desde que llegó la constructora china se ven obreros y maquinaria en el terreno, pero no se ven avances constructivos. El Ministro señaló -durante un recorrido de la obra el pasado 12 de febrero- que se han registrado inconvenientes debido al invierno. El agua se acumuló en las excavaciones.

Además, la constructora anterior no hizo un trabajo adecuado en el terreno, debieron hacerse correcciones en las cotas de segmentación. “Ahora avanza la cimentación del hospital, que tendrá aisladores sísmicos que garanticen la eficacia de la estructura y el relleno del bloque principal, entre otras labores”. El Hospital de Bahía de Caráquez, en el cantón Sucre, tiene más del 70% de avance. Ese proyecto tuvo una modificación porque en los planos, áreas como neonatología, imagenología y la unidad de cuidados intensivos no estaban incluidas. El Comité de Veeduría Ciudadana afirmó que aún no se firma el contrato para construir esas áreas ni para el equipamiento. “Tememos que llegue el nuevo Gobierno y la obra quede inconclusa. Por eso, vamos a solicitar al Ministro (Martínez) que haya celeridad en la obra” dijo Joaquín Zambrano, miembro del Comité. Además, pedirán que se incluyan obras complementarias, como un reservorio de agua para evitar la escasez, debido a que en invierno la planta La Estancilla se llena de sedimentos y el servicio se suspende por días. El presidente Lenín Moreno informó -durante la inauguración del aeropuerto de Manta- que el contrato se firmará en las próximas semanas. En Manta también avanza la reconstrucción del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. La mampostería de la infraestructura sufrió daños estructurales por el sismo. Pero a diferencia del Hospital de Bahía de Caráquez, no fue demolido porque se lograron estabilizar las bases e instalar disipadores sísmicos para proteger la infraestructura.

Desde inicios de febrero se avanza con la instalación del porcelanato en los pisos, se enlucen las paredes y se colocan los cajetines contra incendios u otras emergencias. En la que será la nueva casa de salud, ya se instalaron las canalizaciones hidrosanitarias, tendido de acometidas eléctricas, derrocamiento de mampostería de bloques y ladrillos, desmontaje de estructuras metálicas de cubiertas, entre otras. El hospital tendrá áreas para emergencias y 225 camas para hospitalización, que estarán distribuidas en las áreas obstétrica, traumatológica, quirúrgica y pediátrica.

