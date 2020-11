Seguridad, prioridad de Patricio Pazmiño al frente del Ministerio

La primera actividad oficial de Patricio Pazmiño al frente del Ministerio de Gobierno fue dentro de un ámbito que conoce bien: el policial. El general en servicio pasivo que reemplazó a María Paula Romo -luego de su censura y destitución en la Asamblea Nacional, con 104 votos- participó ayer 25 de noviembre del 2020 en una reunión entre los altos mandos policiales de Ecuador y Colombia. En la junta se abordó la delincuencia en la frontera, las amenazas al Estado, el tráfico de drogas, entre otros temas. La cita formó parte del plan anual binacional y fue una de las actividades previas al encuentro entre los mandatarios de Ecuador y Colombia, que tendrá lugar hoy de forma telemática. La seguridad ciudadana, con varios problemas pendientes (ver recuadro), es uno de los frentes en los que se enfocará Pazmiño tras la salida de Romo, quien estuvo dos años y dos meses en el cargo.

La funcionaria llegó a ser una de los miembros del gabinete ministerial que gozó de la total confianza del Primer Mandatario. El titular del Legislativo, César Litardo, aseveró que la inha­bilidad para ejercer cargos públicos durante dos años no se aplicará a la exministra, ya que esa disposición consta en las reformas a la Ley Legislativa que entraron en vigencia el 11 de noviembre pasado. “La aplicación de la Ley no es de carácter retroactivo”, apuntó. Romo agradeció el apoyo del Jefe de Estado, de la Policía y del gabinete ministerial. En la víspera, argumentó que una censura apoyada por miembros de esta Asamblea sería “una condecoración” para ella. El nuevo titular de la Cartera deberá suplir el “vacío de poder” que deja su predecesora. Así lo cree Mauricio Gándara, exministro de Gobierno. El experto dice que la designación de Pazmiño responde a un interés del régimen para seguir con las investigaciones de operaciones extrabursátiles, por USD 532 millones; en las que se presume una afectación al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). De hecho, una de las últimas actividades en las que participó Romo fue en la designación de Juan Carlos Rueda como nuevo director de esa entidad.

Su experiencia como Comandante General de la Policía y director de diferentes unidades de investigación perfilan a Pazmiño como un ministro con credenciales en el ámbito de la seguridad interna. Así lo cree el analista político Teodoro Bustamante. Pero -dice- aún es una incógnita cómo se manejará la gestión y negociación política que tiene a cargo el Ministerio. Con esa apreciación coincide Gándara, quien advierte que entre las atribuciones del nuevo Ministro también consta la articulación política con el resto de Funciones del Estado, así como con los gobernadores, concejos municipales y organizaciones sociales. Incluso, Romo lideró el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) durante la crisis sanitaria por el coronavirus, pero todavía no se confirma si Pazmiño mantendrá esa tarea. Uno de los temas urgentes que requerirá de la gestión del Ministerio de Gobierno es la aprobación de leyes anticorrupción en la Asamblea, para cumplir con el requerimiento del Fondo Monetario Internacional y garantizar un desembolso de USD 2 500 millones. La destitución de Romo hizo que el Ejecutivo pierda “a su única figura política sólida” y profundizó el desgaste con el Legislativo. La apreciación es de Ramiro Rivera, expresidente del Congreso. Considera que será difícil para Pazmiño lograr acuerdos en el Parlamento, sobre todo luego de que asambleístas de Alianza País (AP) apoyaran la destitución de Romo. Pese a que César Litardo ofreció aprobar la Ley de Extinción de Dominio antes del 15 de diciembre, cuando se iniciará la vacancia legislativa, el resto de reformas anticorrupción se tratarían después.

“El Ministro podrá hacer muy poco en los seis meses que le quedan al Gobierno. Las condiciones en la Asamblea son desfavorables, pues prima lo electoral”, dijo Rivera. El analista político Francisco Huerta Montalvo cree que no solo el FMI busca que se aprueben las reformas anticorrupción, sino que se trata de una demanda ciudadana. “En estos días previos a las elecciones, no creo que con el nuevo Ministro se pueda esperar mucho de la Asamblea”, dijo. Pazmiño se convirtió en el primer oficial retirado de la Policía Nacional que lidera el Ministerio de Gobierno. El funcionario ofreció continuar con el fortalecimiento institucional de la Policía que inició Romo, así como trabajar por la paz y seguridad. “Este es un tiempo para transformar realidades y poder lograr lo que se ha planificado”. Los cambios en el ministerio de gobierno en los últimos 16 meses​

31/8/2018 El Ministerio del Interior, dirigido por María Paula Romo, absorbe a la Secretaría Política para coordinar los dos frentes de seguridad y de política interna.

19/2/2019 El general en servicio pasivo Patricio Pazmiño es designado como nuevo viceministro de Romo, para el tema seguridad. Estuvo en el cargo un año y nueve meses. 24/11/2020​Con 104 votos a favor, la Asamblea destituyó a Romo por utilizar bombas lacrimógenas caducadas y no respetar zonas de paz en octubre del 2019.

24/11/2019​El presidente Lenín Moreno firmó el Decreto 1196, en el que agradeció los “valiosos y leales” servicios de Romo y designó a Pazmiño como nuevo ministro. Hoja de vida Tiene 60 años. Es General Inspector en servicio pasivo. Máster en Defensa y Seguridad Hemisférica. Experiencia. Fue Viceministro del Interior. Cargos.Comandante General de la Policía, Jefe de Estado Mayor, Director de Operaciones, Policía Judicial y Antinarcóticos.

