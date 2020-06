Se saturó la plataforma virtual en el inicio de clases

Más de 2 millones de alumnos se adaptan a la nueva modalidad en la Costa, mientras 51.000 se trasladaron al sistema fiscal.

La inauguración virtual del año lectivo del ciclo Costa – Galápagos se vio interrumpida por fallas en la conectividad. Desde las 08:00 de ayer, el Ministerio de Educación intentó reconectar la transmisión, al menos dos veces, pero el sistema se colgó.

La viceministra de Educación, Isabel Maldonado, en entrevista con LA HORA, justificó el hecho, señalando que más que un problema de conectividad la situación se dio por la cantidad de personas conectadas: más de 1.000.

“Eso no pasa en las aulas, las aulas no tienen más de 1.500 estudiantes (…). No fue conectividad, fue saturación de la plataforma”, recalcó.

Más alumnos al fiscal

Alrededor de 2 millones 500 mil estudiantes son parte del régimen Costa – Galápagos. De este número, precisó Maldonado, cerca de 51.000 se han trasladado de la educación particular a la fiscal.

En 2019, según datos del entonces ministro de Educación, Milton Luna, 44.000 estudiantes se cambiaron al sistema fiscal.

Esto lo confirma la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación Particular (Corpeducar), que a través de un comunicado ha señalado que existe una fuerte disminución en el número de inscripciones de estudiantes.

Antes de iniciar clases (mediados de mayo), solo el 45% de estudiantes se había matriculado en alguna de las 1.500 instituciones educativas privadas de la Costa. Al momento, un poco más del 30% se ha sumado al año escolar; es decir, que el sector particular tendría un déficit del al menos el 30% de estudiantado.

Los establecimientos de este tipo esperan que sus alumnos se sumen paulatinamente para así evitar el cierre, como ya sucedió en dos instituciones de Manabí: la Escuela María Josefa Ponce Morán, ubicada en Paján, y la Unidad Educativa Santa Marian de Jesús de Chone, que notificaron a la Coordinación Zonal que este año no abrirían por falta de niños.

Hay cupos para todos

La viceministra de Educación reconoce que, en comparación a otros años, existe un incremento de quienes migran del sector particular al fiscal, pero descarta que esto pueda colapsar la capacidad de las instituciones.

80 porciento de instituciones particulares empezaron el periodo escolar el 18 de mayo.“La educación fiscal está abierta a todo aquel padre de familia o representante legal, niño, niña o adolescente que lo requiera. No se hace discriminación alguna al respecto”, comenta la funcionaria.

Es por esto que inclusive las matrículas extraordinarias siguen abiertas, hasta el final del primer quimestre (ver recuadro).

Panorama distinto a la Sierra

Mientras las clases en la Sierra terminan con más de 70 días en cuarentena, en la que los padres se convirtieron también en profesores, en la Costa los estudios inician con cantones pasando a semáforo amarillo, lo que quiere decir que muchos adultos retoman actividades laborales, que en algunos casos implica salir de casa.

El ciclo Costa – Galápagos registra 9.380 planteles educativos.Maldonado señaló que esto representa un reto para docentes y estudiantes. Para precautelar que los alumnos tengan una guía, dijo, están los docentes, los padres y la tele educación.

Por otra parte, diversos han sido los padre de familia en la Sierra que mencionan la dificultad para tener internet o adquirir una computadora, especialmente en las zonas rurales.

Según datos de la Encuesta Multipropósito 2018 del INEC, el 62,60% de la población nacional de entre 5 y 17 años no tiene Internet en casa.

El Ministerio de Educación ha informado que en estos sectores se entregan guías de trabajo y que los docentes se comunican también por llamadas telefónicas o WhatsApp.

“Creamos fichas pedagógicas para los estudiantes que no pueden acceder a la plataforma, que se les entrega de forma física”, resaltó Maldonado. (AVV)

REQUISITOS MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

CICLO COSTA

Número de cédula del aspirante y del representante

Planilla de energía eléctrica

Correo electrónico del representante y número celular.

Para realizar una matrícula extraordinaria debe ingresar a la página: juntos.educacion.gob.ec, para colocar la información del estudiante.

