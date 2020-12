Se ahonda más la carrera contra el tiempo para cumplir calendario electoral

Con la participación de Álvaro Noboa, como candidato presidencial, serán 17 los cuadros que buscarán llegar a Carondelet en las elecciones del 2021. El empresario guayaquileño recibió una sentencia favorable del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El órgano ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgar a Justicia Social un nuevo plazo para que se inicie la inscripción de “todas las candidaturas a las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria a elecciones 2021”. Lo anterior es sin perjuicio de “convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme”, reza la resolución. Con ello, de acuerdo con el documento, el CNE deberá establecer nuevas fechas para que la organización política cumpla con los pasos previos a su inscripción. De hecho, la organización política anunció ayer que convocará a una convención nacional para postular a Noboa como su máxima figura para la Presidencia. Lo acompañará en la papeleta Gino Cornejo.

Este escenario pone en apuros al pleno del CNE. La presidenta Diana Atamaint explicó que la planificación prevista es que hasta el próximo 15 de diciembre “a más tardar” el organismo tenga todas las candidaturas en firme para cumplir con el cronograma electoral. “De no ser así se pone en riesgo que el proceso electoral no se cumpla el día de las elecciones”, afirmó. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, dijo que “existe un riesgo” a la estabilidad del proceso democrático. Afirmó que la decisión tomada sobre Justicia Social hace que nuevamente el proceso vuelva a sus inicios, es decir la realización de primarias, lo que implica cumplir los plazos que establece el Código de la Democracia. Detalló que “no se pueden saltar” las etapas de impugnaciones, calificaciones o notificaciones. “Cualquier candidatura debe ser puesta en consideración de las organizaciones políticas (…) en el peor de los casos tomará no menos de 15 días desde que la resolución del TCE quede en firme por el CNE”. De su parte, el abogado Fabián Pozo indicó que el TCE deberá pronunciarse ante posibles alteraciones en el calendario electoral, pues el CNE “vía resolución no puede modificar”.

Uno de los puntos que no se alcanzaría a ejecutar sería la distribución del fondo electoral, previsto para el 15 de diciembre. Para los binomios presidenciales se estableció un límite máximo de USD 5,2 millones. Se debe definir cuánto corresponderá a cada binomio. En tanto, el CNE dejó en firme al binomio de Unión por la Esperanza, conformada por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. El pleno negó, por improcedente, el pedido solicitado por el exministro Carlos Arboleda y Wilson Freire, en contra de la calificación de ese binomio. El CNE acató la sentencia del TCE, que dispuso que el organismo atienda el pedido presentado por Arboleda y Freire, que inicialmente no fue tramitado “por no tener legitimación activa”. Los peticionarios cuestionaban la legalidad de la alianza Unes, integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social . También, el CNE dejó en firme la candidatura de Abdalá Bucaram Ortiz para la dignidad de asambleísta nacional, una vez que el TCE ordenara su inscripción. “Ya está en firme la candidatura de Bucaram”, dijo Atamaint.

