RESOLUCIONES TOMADAS POR EL COE CANTONAL DE SUCRE

Debido al alarmante aumento de casos de COVID-19 en el cantón Sucre y tras escuchar el informe de las mesa técnica de Salud en el cual se expuso que no existe ya capacidad de camas, para atender pacientes con COVID-19, tanto en el hospital Miguel H. Alcívar y en el Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia IESS Bahía de Caráquez, en sesión extraordinaria del organismo, se han adoptado las siguientes resoluciones:

1. Se prohíben los eventos públicos y privados (sean estos deportivos, culturales, civiles, militares, religiosos, ferias, novenas, procesiones, velorios, sepelios y cualquier otro tipo de eventos).

2. Prohibir juegos deportivos grupales en canchas públicas y privadas durante 30 días contados a partir de la publicación de resoluciones con fecha 23 de marzo.

3. Prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y juegos de azar en espacios público y privados.

4. Disponer cierre de playas, piscina, balnearios, centros recreacionales, etc. de lunes a domingo durante 30 días contados a partir del 23 de marzo de2021.

5. Disponer el estricto cumplimiento de restricciones de aforo 30% en restaurantes con el fin de evitar aglomeraciones, sin venta y consumo de bebidas alcohólicas quienes incumplan serán sancionados de acuerdo a la normativa vigente y los comercios sancionados serán publicados en redes sociales oficiales.

6. Mantener la resolución en sesiones anteriores con respecto a la prohibición de ferias libres y además fortalecer los controles respectivos con el apoyo de las mesas de trabajo y grupos.

7. Disponer el 30 % de aforo en su capacidad normal para el transporte urbano durante 30 días contados a partir de la publicación de esta resolución.

8. Ejecutar políticas de seguridad y convivencia ciudadana en coordinación con policía nacional policía municipal y comunidad.) control en vías públicas parques y canchas.

9. Exigir el cumplimiento a la prohibición de ferias a la COPAE COMISIÓN PARROQUIALES DE EMERGENCIA.

10. Exigir a los líderes y partidos políticos para el cumplimiento del protocolo emitido por el Consejo Nacional Electoral en el marco de elecciones 2021.

11. Exhortar a la ciudadanía en general para extremar la aplicación de las medidas de bioseguridad.

12. Solicitar y coordinar con las instituciones de seguridad para la realización de operativos sancionadores.