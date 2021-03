Resoluciones de COE San Vicente, aprobadas en sesión del lunes 22 de marzo del 2021

Se realizó sesión de trabajo del pleno del COE San Vicente, presidido por la alcaldesa Rossana Cevallos Torres y la participación de representantes de cada una de las mesas técnicas que lo conforman.

donde se analizó el informe de la situación epidemiológica del cantón, respecto de la pandemia de Covid-19, y se tomaron las siguientes resoluciones:

1.- Se prohíbe la congregación de más de 25 personas en eventos públicos y/ o privados (de carácter religioso, civil, militar, comercial, festivo, tradicional y cualquier otro tipo de evento que origine concentración masiva de personas), estableciéndose la sanción económica de $100.00 a imponerse al organizador de los eventos públicos y tratándose de eventos privados al propietario del inmueble donde se realicen los eventos de carácter privados, valores que luego del parte policial deberán ser cancelados en la tesorería municipal, previa notificación a efectuarse por parte del comisario municipal al infractor. De no ser cancelada dicha multa en el plazo de 08 días, los valores en mención se sumaran a los impuestos prediales y podrán ser cobrados mediante vía coactiva.

2.- Se prohíbe la realización de campeonatos deportivos en las canchas públicas y / o privadas, así como en la berma de las playas durante 30 días contados a partir de la publicación de esta resolución con fecha 22 de marzo del 2021, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas y juegos de azar, facultándose únicamente la práctica deportiva de manera personal y no competitiva.

3.- Disponer cierre de balnearios en el feriado de semana santa (2, 3 y 4 de abril) y los días viernes, sábados, domingos durante 30 días contados a partir de la publicación de esta resolución con fecha 22 de marzo del 2021. De lunes a jueves el acceso a balnearios será permitido de 07h00 a 18h00.

4.- Quienes transgredan las disposiciones contenidas en los numerales 1, 2 y 3 de la presente resolución, a más de la sanción pecuniaria o multa constante en las mencionadas resoluciones, se aplicará además una sanción de 04 horas de trabajo comunitario, para lo cual la Policía Nacional elaborará el parte correspondiente haciendo conocer el hecho para el debido proceso.

5.- Se suspende la atención al público de manera presencial en las instalaciones del GAD Municipal de San Vicente, a excepción de las áreas de recaudación, tránsito, rentas y avalúos. Los trámites ciudadanos se recibirán en secretaria general por ventanilla, a través de la página web; www.sanvicente.gob.ec y el correo institucional alcaldia@sanvicente.gob.ec Se garantizará la atención y prestación de los servicios públicos, durante 30 días contados a partir de la publicación de esta resolución con fecha 22 de marzo del 2021.

6.- Exhortar a prestadores de servicios de alimentación, el cumplimiento de la restricción del aforo al 25% de la capacidad permitida en comedores y restaurantes. Implementar los servicios de entrega a domicilio. En esta actividad se ejercerán los debidos controles a través de la Comisaría Nacional y Comisaría Municipal.

7.- Se suspende la realización de ferias libres, así como el funcionamiento de bares, discotecas, centros de tolerancia, por lo que quedan suspendidas las autorizaciones emitidas por el COE Cantonal, para la reactivación económica de los bares: Calipso bar y Ventarrón bar en Canoa, Rumbón de Rafa, Arrecife bar en San Vicente; campeonato futbol playero copa Bravo´s Dental, gallera Pico y Espuela, el Candado y billar Barcelona en Río Canoa, dadas en las sesiones del 07 y 10 de Octubre del 2020, suspensión que se aplicará durante 30 días, contados a partir del 22 de marzo de 2021.

8.- Disponer el 30% de aforo de su capacidad normal para el transporte en buses urbanos y ratificar medidas anteriormente emitidas en cuanto a número de pasajeros para la transportación de pasajeros en taxis y tricimotos, durante 30 días a partir de la publicación de esta resolución con fecha 22 de marzo del 2021.

9.- Exigir a los líderes de organizaciones políticas, el estricto cumplimiento del protocolo emitido por el Consejo Nacional Electoral, referentes al desarrollo de actividades proselitistas, en el marco del proceso electoral 2021.

10.- Exhortar a la ciudadanía en general a la aplicación de las medidas de bioseguridad. Fortalecer la campaña de difusión de mensajes y recomendaciones a través de la plataforma comunicacional institucional del GADM San Vicente y por los medios de comunicación pública: digitales y convencionales, disponibles.

11.- Exigir a la empresa de agua potable, a través de sus directivos, cumplir con el cronograma semanal establecido para dotación de agua potable a la población del cantón San Vicente, mediante líneas de conducción o mediante vehículos cisterna, para lo cual la empresa pública procederá a su contratación, a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable, cuando este hecho no sea posible por la línea de conducción.

12.- El control del cumplimiento de las medidas estará a cargo de las autoridades competentes. El incumplimiento será sancionado de acuerdo a la normativa vigente a nivel nacional en el marco de la pandemia de Covid-19 y las presentes resoluciones.

13.- Coordinar con la Fiscalía General en caso de cierres de vías a fin de que se inicien las acciones legales correspondientes a los infractores.

Estas resoluciones entrarán en vigencia el 22 de marzo del 2021.