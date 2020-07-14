Resoluciones COE cantonal de San Vicente

El Municipio de San Vicente informó las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal
El documento señala que se aprobó por unanimidad, 5 puntos, importantes para la reactivación del cantón:
1.APROBAR FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LAS COMPAÑÍAS DE MOTO TAXIS DE SAN VICENTE, CON RESPECTO A CIRCULAR TODOS LOS DÍAS SIN RESTRICCIÓN DE PLACAS, CONFORME LO ESTIPULA EL COE NACIONAL: TAXIS CONVENCIONALES Y EJECUTIVOS, TRASPORTE MIXTO Y CARGA LIVIANA PODRÁN CIRCULAR TODOS LOS DÍAS SIN RESTRICCIÓN DE PLACAS.
2.QUE LA SECRETARÍA DEL COE CANTONAL, INFORME OFICIALMENTE AL CONSEJO BARRIAL URBANO DEL SECTOR N° 9 DE SAN VICENTE, QUE LA SANCIÓN IMPUESTA A LOS SEÑORES: ROMERO CERON LEONARDO ENRIQUE y BRAVO ANGULO HOMERO ANTONIO, NO PUEDE SER SUSPENDIDA COMO ELLOS SOLICITAN, POR CUANTO FUE EJECUTADA COMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES Y YA ESTA INGRESADA EN EL SISTEMA EXISTENTE PARA EL EFECTO.
3.QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO ELABORE Y PRESENTE LA PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA APERTURA DE PLAYAS EN EL CANTÓN SAN VICENTE, LA MISMA QUE ENTRE OTRAS MEDIDAS, DEBERÁ CONTENER: ZONIFICACIÓN DE USOS DE PLAYAS Y QUE LOS SERVIDORES TURÍSTICOS, PARA OBTENER LOS RESPECTIVOS PERMISOS QUE IMPLICAN VENTA DE ALIMENTOS Y OTROS, DEBERÁN PREVIAMENTE HACERSE LA PRUEBA DE COVID 19.
4.INFORMAR OFICIALMENTE A LA COOP. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS FLAVIO ALFARO, SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTE COE CANTONAL (PRESENTAR EL PLAN DE REDUCCIÓN DE FRECUENCIAS AL 50% CON RESPECTO AL QUE NORMALMENTE CONSTA EN EL CONTRATO DE OPERACIÓN) A LA PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID – 19, PRESENTADA POR ESTA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE EN LO POSIBLE SEA PRESENTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL COE CANTONAL; Y, QUE A SU VEZ SE SOLICITE A LA ALIANZA NORTE DE TRASPORTE PÚBLICO, PRESENTE UNA PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID – 19, QUE CONTENGA LOS HORARIOS DE CADA FRECUENCIA EN CADA COOPERATIVA Y QUE INTEGRE A TODAS LAS COOPERATIVAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ALIANZA NORTE QUE OPERAN EN SAN VICENTE.
5.DISEÑAR Y PONER EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN FRENTE AL COVID -19, YA NO CON EL MENSAJE “QUÉDATE EN CASA”, PERO SÍ CON UN NUEVO MENSAJE QUE INVITE A SEGUIR SIENDO PRUDENTES Y DISCIPLINADOS PARA CONTINUAR ENFRENTADO ESTA PANDEMIA, COMO POR EJEMPLO: ”ACTIVATE, PERO NO TE RELAJES”