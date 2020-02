Renovación del sistema informático, otro enredo del CNE

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ponen de acuerdo si se requiere o no de un nuevo sistema tecnológico para realizar las elecciones de 2021, a menos de un año de la fecha de las votaciones, después de que pasó del 28 de febrero al 7 de ese mes.

Ayer, escaló la diferencia cuando en tono de alarma, la presidenta, Diana Atamaint, afirmó que si no se hace una reingeniería de los equipos, en un plazo de un año por un monto que no especificó, y el Ministerio de Economía no asigna el presupuesto hasta la segunda semana de marzo, no se podrán dar los comicios. La cartera había señalado que el desembolso se haría en el segundo semestre de este año.

“Si no se asignan los recursos, no hay nadie más que nos pueda proveer sino el Estado ecuatoriano y no habrá elecciones. Así de sencilla y clara es la situación crítica en la que se encuentra el sistema informático y tiene que ser atendida de forma urgente”, enfatizó Atamaint.

Durante una rueda de prensa, acompañada del consejero José Cabrera, repitió el mensaje al menos tres veces, y reiteró que Finanzas ya tiene una proyección del presupuesto. “Si nos retrasan, no serían posibles las elecciones. El Ministerio de Economía tiene que hacer los esfuerzos necesarios, porque la democracia no puede estar en juego”, secundó Cabrera.

Innecesario

Pero para el consejero Luis Verdesoto la adquisición de nuevos equipos no es un imperativo. “No hay que supeditar el proceso electoral a la adquisición de un sistema informático. Comprar, comprar, comprar, comprar es un vicio, una adicción, que el Ecuador tiene que abandonar”.

En una carta que envió a Atamaint expresó sus reparos al borrador de presupuesto, que sería aprobado la próxima semana, pues insiste en que no están claros los objetivos, ni las prioridades y tampoco existen indicadores de evaluación del gasto electoral de los comicios de 2017, para establecer la calidad del gasto.

Según Atamaint, la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) apoyaría con la reingeniería de la plataforma informática. Además, mencionó que el costo de las elecciones por votante en el país llegaría a 10 dólares, cuando en Chile, Estados Unidos o México, los montos van desde 1,2 dólares, a 3 y 5,9, respectivamente.

Por eso dijo que “es insostenible que el CNE insista en un diseño presupuestario con gasto abultado”. Él propone que se dé un mantenimiento a los equipos, para extender su vida útil, porque no depende de ellos la transparencia del proceso.

Sin embargo, Lucy Pombosa, coordinadora de procesos electorales, argumentó que 158 servidores de 162 están obsoletos, al igual que dos de cuatro equipos de comunicación de datos, y tres de siete equipos de respaldo de la información electoral.

Además, señaló que se debe adquirir un software para el sistema informático, seguridades internas y externas para la plataforma, y establecer centros de datos alternos. De lo contrario hay varios riesgos, concluyó. (AGO)

