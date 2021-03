Procuraduría: El Ministerio de Salud y los GAD están facultados para adquirir las vacunas contra el covid

El Ministerio de Salud Pública, mediante Oficio No. 13028, de 16 de marzo de 2021, recibió el pronunciamiento del Procurador General del Estado, frente a la consulta realizada sobre la viabilidad o no de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, puedan proceder o no de forma directa a la adquisición de las vacunas con fondos propios siempre ajustados al plan de inmunización nacional y a la rectoría nacional sanitaria del MSP.

El Procurador señala que es viable suscribir convenios, no de delegación de competencias, sino para que cada GAD que adquiera vacunas, lo realice bajo los procedimientos establecidos en la Ley y cumpliendo con la obtención de permiso de importación, registro sanitario y demás requisitos establecidos por la autoridad nacional.

“El MSP y los Gad están legalmente facultados para celebrar convenios que tengan por objeto permitir que estos realicen la adquisición de vacunas, en el marco del plan de inmunización nacional contra el covid-19, precautelando el acceso equitativo de los ecuatorianos a la vacuna, sin discrimen en razón de su lugar de residencia o cualquier otra razón. Por ello, los GAD municipales podrán financiar con los recursos destinados a asistencia social la adquisición de vacunas…”, dice un comunicado de la Procuraduría, publicado la noche de este martes 16 de marzo de 2021.

Los requisitos establecidos por la autoridad nacional en cuanto a la importación de vacunas covid-19 se refiere, son: Compra directa a laboratorios productores de la vacuna covid-19, no distribuidores ni intermediarios de ningún tipo.

Adjuntar a solicitud de autorización de importación al Ministerio de Salud Pública, la carta directa del laboratorio debe establecer tipo de vacuna y disponibilidad.

La vacuna debe contar con aprobación de OMS o Centros de Referencia de Alta Vigilancia calificados por OMS; de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), o por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y cumplir con normativa sanitaria de importación de vacunas.

Las vacunas deben ser gratuitas para la población. En cuanto el Municipio presente la solicitud correspondiente, conforme los pasos antes descritos, se dará paso a un procedimiento expedito por parte del ARCSA, como Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria del Ecuador.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien oficializó hace varios días la solicitud de, a través del Municipio de Guayaquil, adquirir las vacunas directamente a las farmacéuticas, se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter.

fuente_https://www.eltelegrafo.com.ec/