Presidente Moreno viajará a Washington para asegurar más dosis de vacunas para Ecuador

En el espacio “De Frente con el Presidente”, la mañana de este miércoles 6 de enero, el presidente Lenín Moreno dio a conocer que la próxima semana junto al Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, viajará a Washington para reunirse con los presidentes de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Moderna, con la finalidad de asegurar la adquisición de más dosis para el Ecuador.

Las primeras 50 mil dosis llegarán el 18 de enero y estas servirán para inmunizar al personal de primera línea en contacto con pacientes infectados de covid-19.

En lo que se refiere al incremento de casos positivos, el Jefe de Estado dijo que era algo previsible, debido a la cantidad de fiestas y por las “emotividades y sentimientos que se acumulan para esta ocasión (Navidad y Fin de Año)”.

“Nosotros enviamos un decreto ejecutivo, un estado de excepción que la Corte Constitucional lo ha negado y hemos aceptado esa decisión, pero para ese momento ya la situación (contagios) se ha dado y el aumento de casos es preocupante. El Ministro de Salud ha dicho que tenemos la capacidad de atender los casos que se vayan presentando y hay que seguir con el distanciamiento, uso de mascarillas, lavado de mano y cuidado de las personas vulnerables”, explicó Moreno.

En referencia al repunte de casos y la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, especialmente de Quito y Guayaquil, el Presidente indicó que el Ministro de Salud manifestó que” tenemos la capacidad de aumentar entre el 20% o 30% la capacidad de las UCI, incluso se han instalado carpas en centros deportivos, escuelas, colegios, se puede acondicionarlos para atender a personas con síntomas de covid-19”.

Mencionó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ha tomado las decisiones al respecto, “el COE le da potestad a los municipios de acuerdo a las singularidades de cada ciudad”.

Pedido de la Alcaldesa de Guayaquil

En cuanto al pedido que hiciera la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de que se cierren los vuelos provenientes de Europa, ante la nueva variante en Reino Unido, el Presidente mencionó que el COE no lo ha considerado necesario, pero que hay que analizar “muy seriamente el pedido de la Alcaldesa”.

En ese sentido, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sostuvo que “en realidad no podemos aceptar esa propuesta, si bien la hemos considerado porque carece de la parte técnica y evidencia científica. Hay 27 países en la Unión Europea… en cuanto a la variante en Reino Unido se ha demostrado que está en toda Europa, Sudáfrica, Estados Unidos, Chile, y tendríamos que cerrar (los vuelos) a todas esas naciones. No parece atinado cerrar solo (los vuelos) a Reino Unido porque no hay vuelos directos, sería una acción que no tiene la consecuencia que estamos buscando”.

Señaló que cuando lleguen los pasajeros se necesita tener la evidencia o el resultado de una prueba PCR negativo y además “se les hace acá una prueba de antígeno, y la probabilidad de detección es mucho más alta”.

Por eso refirió que el Ministerio de Salud se ha acercado el Instituto Nacional de Investigación en Salud (INSPI), a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), y a la Universidad San Francisco para hacer la secuenciación del virus”.

Asimismo, las autoridades indicaron que a todos los pasajeros que entran por los aeropuertos internacionales al Ecuador, desde el 21 de diciembre de 2020, se les hace una prueba aleatoria.

Primeras dosis llegarán el 18 de enero

El Jefe de Estado manifestó que desde septiembre de 2020, el Ministerio de Salud hizo los acercamientos con distintas empresas farmacéuticas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covax, Johnson & Johnson, porque todavía era incierto que concluyan las fases para las vacunas.

“Pfizer es la que ha llevado la batuta en esta investigación científica y la vacuna es la solución, una solución que no es inmediata; que las personas no crean que apenas llegue la vacuna se acabó el problema, porque la administración requiere de un tiempo desde la trazabilidad, el seguimiento a través del sistema GPS, la cadena de frío y hay que comprobar que esas cadenas de frío no se rompan”, puntualizó Moreno.

Reiteró que las primeras dosis llegarán el 18 de enero y serán administradas al personal de primera línea que está en contacto con personas con covid; además de los militares y policías.

En la segunda fase, explicó, se vacunará a bomberos, profesores, personas de la tercera edad, con enfermedades catastróficas y personas con discapacidad.

Las dosis -dijo- llegarán en entregas semanales; “la segunda gran entrega será marzo. La primera entrega es de 50 mil dosis”.

En cuanto a la complejidad de la cadena de frío que requiere Pfizer, el Primer Mandatario precisó que el país está preparado “hasta si es que por ejemplo demoren cierto tipo de procesos; la vacuna debe mantenerse hasta menos de 70 grados Celsius”.

Inmunización

Con respecto a la adquisición de vacunas, Zevallos mencionó que la primera fue la negociación con Covax Facility, que es un compromiso global. “Cada vacuna que ingrese al Ecuador debe tener la aprobación de la FDA o del EMA; Pfizer es la primera autorizada para su expendio y vacunación”.

El Ministro de Salud indicó que hay 400 puntos de distribución de la vacuna y 10 mil para vacunación, “nos hemos preparado con la Academia, sociedad civil, empresa privada, para tener una estrategia común que pueda garantizar la trazabilidad y expendio de la vacuna”.

Ayuda económica no reembolsable

En lo que se refiere a las ayudas económicas, Moreno precisó que “hemos recibido ayuda de España, Alemania, Italia, Estados Unidos, que tenían este problema grande (virus) dentro de casa”.

El Primer Mandatario explicó cómo funciona la vacuna. “Es un cuerpo extraño que tiene como propósito generar la capacidad de que en cualquier momento puede venir una inoculación mayor de virus y el cuerpo ya está preparado, ya tiene los anticuerpos. La vacuna es una parte del virus, el RNA (ácido ribonucleico) y tiene la capacidad de multiplicar su efecto. Una vez que se inocula en el cuerpo van a haber algunas reacciones, pero lo fundamental que hace que se active el sistema inmunitario en el momento en que hubiera una exposición mayor al virus, eso no significa bajar las manos. Pfizer garantiza el 95% de efectividad y por ese 5% hay que redundar en las medidas preventivas”.

Continuó que entre la primera y segunda dosis el paciente podría contagiarse, porque en la primera dosis hay el 62% de efectividad y, con la segunda, el 95%.

Dosificación

El ministro Zevallos explicó que “vamos a tener dos dosis y después de 21 días se aplica la segunda, pero después de la segunda dosis hay que esperar siete días para las respuesta final del organismo que garantice la efectividad del 95% de probabilidades de no contagiarse”.

En referencia a que si el 5% restante puede generar contagio, el titular del MSP indicó que es probable, “porque la vacuna nos ayuda, es una excelente herramienta, se han eliminado enfermedades de la faz de la Tierra. La vacuna sí es una respuesta, no podemos bajar la guardia, mientras dure ese periodo… No se va a vacunar a toda la población a la vez, por eso las medidas de bioseguridad deben mantenerse, por eso hemos hecho énfasis en las aglomeraciones y por eso el decreto tenía esa idea de evitar la aglomeraciones, porque eso fue lo que ocasionó la escalada de contagios”.

Zevallos reiteró que a partir de la semana del 18 al 22 de enero se priorizará a poblaciones como los que están en primera línea y poco a poco la vacunación irá a otros sectores en las fases 1, 2 y 3.

“Hay que diluir la vacuna, pueda administrarse de manera intramuscular, el proceso de trazabilidad está inmerso en el mismo, la parte demográfica, de saber quiénes después de 21 días recibirán la segunda dosis, a través del código QR y que así Ecuador se constituya en un referente de cómo se llevó a cabo una buena vacunación; todo ecuatoriano que necesite una vacuna la va a recibir”.

Aclaró que las personas que ya tuvieron la enfermedad no van a ser vacunadas al inicio sino después, porque al principio hay que proteger a las personas vulnerables y, segundo, interrumpir la cadena de contagio.

Ambas autoridades indicaron que la vacunación es voluntaria y el Primer Mandatario dijo que él y su esposa, Rocío González, sí se inmunizarán.

No pueden vacunarse

“Las personas que no pueden vacunarse son los menores de 18 años, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, las que sean alérgicas, los que tengan problemas de coagulación en la sangre, las personas inmunodeprimidas, los que ya tengan el covid-19”, destacó Moreno.

En ese sentido, Zevallos precisó que hay que ser un poco flexible y que si hay una autorización médica, por ejemplo, de una persona que recibe anticoagulantes, puede hacerse un hematoma (donde se aplique la vacuna), “respetaremos las recomendaciones del médico”.

Señaló que en cada puesto de vacunación se van a cerciorar de que el personal esté capacitado y pueda reconocer a las personas alérgicas, por ejemplo. En cuanto a los efectos secundarios, Moreno añadió que generalmente habrá dolores musculares, de cabeza, inflamación, enrojecimiento donde sea aplicada la vacuna.

Empresa privada y vacunas

En torno a si las clínicas interesadas en adquirir las vacunas puede hacerlo, pese a que implique un cobro, Zevallos resaltó que deben coordinar con el Ministerio de Salud porque la trazabilidad debe estar garantizada.

“Eso se debe dar en la segunda fase. En la primera fase hay un compromiso global. Cada país debe regular las vacunas, pero no obstaculizar, por eso vemos posibilidades con los GAD, siempre y cuando se vea salud, bienestar, seguridad y esa regulación tiene que ser en términos de la capacitación de la persona, y que sepa cómo hacer la dilución, la cadena de frío y la trazabilidad; necesitamos saber quién, cuándo, dónde se vacunó, la trazabilidad es importante”, mencionó Zevallos.

Asimismo, la autoridad de Salud dijo que “espero que en la segunda o tercera fase ya se pueda abrir a otras instituciones para que llegue masivamente (la vacuna), en coordinación con el MSP. Para que no se tergiverse la vacuna es gratuita, hemos pasado muchos fenómenos de corrupción y eso queremos cortar de plano”.

Destacó que en la primera fase quien invierte es el Gobierno, y gestiona en alianza con empresas privadas, “la vacuna le llega al Ecuador de forma gratuita”. (I)