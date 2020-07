Presidente Moreno constata beneficios del programa Reactívate Ecuador

El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el asadero de Pollos D’Chelo’s en Guayaquil, donde constató el cumplimiento del programa Reactívate Ecuador, cuyo negocio obtuvo un crédito de $ 30.000 a 36 meses plazo, 5% de interés y 6 meses de gracia. “Estoy para agradecerte por confiar en el país, después de estos momentos difíciles que hemos pasados”, dijo el Jefe de Estado a la propietaria del local. Moreno recordó que es “importantísimo que en los emprendedores haya ese deseo de salir adelante porque sin los emprendedores no hay empleo, sin empleo no hay país, sin empleo no hay futuro”.

Lenín Moreno señaló que el programa dispone de $ 500 millones para financiar estos créditos y espera que llegue a la mayor cantidad de emprendedores. “El país no puede detenerse, debe salir adelante después de esta crisis. Todo el país y el mundo está afectado por este mal y vamos a salir adelante por gente como ustedes”, comentó Moreno, al señalar que “salvar empleos es una prioridad”. Entre el 25 de mayo y 22 de junio de 2020, el Banco del Pacífico ha ingresado 1.617 solicitudes, de las que se han aprobado 497 operaciones, con un monto de $ 24,6 millones.

