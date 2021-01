Presidente de árbitros reclama pagos y pide arreglo para que no haya problemas en inicio de torneos; LigaPro le responde

En declaraciones al programa Sonodeportes de radio Sonorama, de Quito, el presidente de la Asociación de Árbitros del Ecuador, Luis Muentes, explicó que la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador les debe los rubros de noviembre y diciembre, pero es la Federación Ecuatoriana de Fútbol la que les debe cancelar una cifra más elevada.

«La LigaPro nos debe dineros de los meses de noviembre y diciembre, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol sí es un rubro mucho más importante. Queremos que haya arreglo para que se puedan desarrollar sin problemas los torneos», anticipó el dirigente.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, sobre la deuda a los árbitros indicó: «Los clubes (series A y B) han cobrado hasta octubre y a los árbitros hemos tratado de completarles un poco más. Se les debe noviembre y una parte de diciembre. Se les debería pagar en estos días, ojalá sea absolutamente todo si recibimos todo; si no, será una buena parte».

Loor señaló que las amenazas de parar el torneo no tienen sentido. «Ya no pasan esas cosas en la LigaPro. Hemos sido responsables, siempre están al día (los árbitros). La deuda principal, porque lo leí, que ellos tienen no es con la LigaPro y eso es lo que los tiene inquietos. Los árbitros que pitan en la LigaPro están de la mejor manera pagados y con un rubro importante». (D)

fuente:https://www.eluniverso.com/