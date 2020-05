Policías de Antinarcóticos realizaron operativo en el cantón Sucre.

Tres individuos que se dedicaban al acopio y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización fueron detenidos al mediodía de este 11 de mayo en el cantón Sucre.

La Unidad Antinarcóticos de Manabí, por información reservada tuvo conocimiento que en el cantón Sucre, Sector Fanca- barrio Divino Niño, tres sujetos estarían utilizando un inmueble como centro de acopio y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Tras obtener una orden de allanamiento y conjuntamente con la autoridad competente, se ingresó al inmueble donde se encontraban los sujetos en mención y al realizar los registros, ocultos en una habitación se encontraron los alcaloides, que después de realizadas las pruebas de campo dieron positivo para cocaína, heroína y marihuana, según la policía.

Aprehendidos:

• María Elena L., ecuatoriana de 26 años de edad, quien NO registra antecedentes

• Julio Cesar I., ecuatoriano de 34 años de edad quie SI registra antecedentes por robo

y asociación ilícita.

• Eduardo Joao C., ecuatoriano de 19 años de edad, quien NO registra antecedentes.

Evidencias:

• 18 gramos de COCAINA (180 dosis de cocaína)

• 500 gramos de MARIHUANA (1 000 dosis de marihuana)

• 278 gramos de HEROÍNA (9 266 dosis de heroína)

• 01 terminal móvil

• 07 dólares americanos

• 01 balanza digital

Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para ser puestos a órdenes de la autoridad competente, y las evidencias fueron ingresadas al Centro de Acopio Temporal de la unidad Antinarcóticos de Manta, bajo la respectiva cadena de custodia.

(Boletín de prensa)