Pescadores protestas en Manabí contra la propuesta de Ley de Pesca

El sector de las 7 pesquerías protagonizó una manifestación en Manabí para rechazar el proyecto de Ley de Pesca que se debate en la Asamblea.

Los representantes salieron a protestar a las calles de la parroquia San Mateo del cantón Manta, en Manabí. Ellos reclamaron que las propuestas que hicieron los más de 15 mil pescadores de ese sector, no fueron tomadas en cuenta para crear la normativa, que entró al segundo debate en el Parlamento.

Según George Pinto, diriginte pesquero de Salango, «hemos mandado nuestro requerimiento, hemos mandado nuestro proyecto, pero no nos han tomado en cuenta. Que nos reconozcan nuestra identidad».

Los manifestantes llegaron hasta las instalaciones de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para expresar sus desacuerdos con el proyecto. Ellos rechazan las multas que impone la normativa.

«Lo que tememos más son las multas. Las multas llegan hasta 600 mil dólares por una infracción. Significa que mi embarcación que es de 9 metro con 15, que me cuesta más allá de 50 mil dólares, se me va a ir mi embarcación, lo poco que he tenido de trabajo, quedo empeñado yo con Estado y hasta mis hijos», dijo Javier Guale, dirigente pesquero de Salango.

Mientras tanto, en Guayaquil, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y afines del Ecuador también expresó su malestar. Ellos piden la reclasificación de las embarcaciones que determine si son pescadores artesanales o industriales.

Entre tanto, el asambleísta Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que tramita el proyecto, insiste en que en la iniciativa se incluyeron a todos los sectores.

Ante esto, los pescadores anunciaron que permanecerán en las calles hasta que las autoridades los atiendan. (Ecuavisa)

fuente:https://manabinoticias.com/