Peligro inminente de tsunami en Ecuador por terremoto en México

El Servicio de Gestión de Riesgos alertó el martes 23 de junio del 2020 «que existe peligro inminente de tsunami en las costas de Ecuador», tras el terremoto de magnitud preliminar de 7.7 registrado en México. Riesgos citó un reporte del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) en donde se alerta que «se prevé perturbaciones de ola de aproximadamente de hasta 50 centímetros en Galápagos. Se continúa evaluando posible ocurrencia de amenaza», señala el documento. «Pedimos a la ciudadanía mantener la calma e identificar las zonas seguras más cercanas», escribió Riesgos en su red social, tras conocer los alcances del movimiento telúrico.

Estados Unidos emitió el martes una alerta de tsunami para las costas del Pacífico de México, de América Central y hasta de Ecuador, Perú y Hawái, tras un potente terremoto con epicentro en el estado mexicano de Oaxaca. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos (PTWC por su sigla en inglés) dijo que “olas peligrosas” de hasta tres metros podrían golpear en cualquier lugar a menos de 1 000 kilómetros del epicentro del terremoto a partir de las 16:16 GMT. Advirtió que las olas más altas, de uno a tres metros, son esperadas a lo largo de la costa sur de México, cerca del lugar donde impactó más fuerte el terremoto, ocurrido a las 15:29 GMT con una magnitud preliminar de 7.7. El centro advirtió que los tsunamis incluyen múltiples olas que pueden llegar en intervalos de hasta una hora.

“La ola inicial puede no ser la más grande”, dijo, y agregó que “el peligro puede persistir por muchas horas o más después de la ola inicial”, apuntó. El epicentro del terremoto se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca y fue perceptible en varias partes de Ciudad de México. El presidente de México, Andrés López Obrador, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que todavía no se han reportado daños y mencionó que las personas han evacuado las infraestructuras «para estar a salvo de cualquier réplica» del sismo. Las autoridades locales no han reportado sobre posibles personas afectadas por el fuerte sismo. No existen registros de infraestructuras dañadas, tras el movimiento telúrico.

FUENTE:

https://www.elcomercio.com/actualidad/alerta-tsunami-ecuador-terremoto-mexico.html.