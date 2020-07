Partidos políticos ya realizan precampaña y alianzas con gremios en Ecuador

A 11 días de la fase de preparación de las elecciones primarias y a 51 días de la inscripción de candidaturas para las elecciones del 7 de febrero de 2021, algunas organizaciones políticas ya realizan precampaña. Unos recorren ciudades, recogen propuestas ciudadanas y otros ya tienen diseñado su logo para promocionarse.

El precandidato Fernando Balda, impulsado por el movimiento Libertad es Pueblo, fundado por Gary Moreno, hermano del actual presidente Lenín Moreno, ha realizado varios recorridos.

En los últimos días estuvo por los cantones Pasaje, Huaquillas y Machala, en la provincia de El Oro. Ahí dialogó con productores de banano.

«Toda la vida he tenido contacto muy cercano con el sector. Yo no he parado de estar en el campo. Ahora lo que hemos hecho es convocar a todos a un camino para concretar una gran alianza», dice y agrega que ya tiene acuerdos con asociaciones y gremios del sector agropecuario, montuvio y turístico.

Balda también visitó la provincia de Santa Elena para reunirse con sus bases. Prevé hacerlo en los próximos días en Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. «Estamos preparando la logística y recorridos por el país», apunta.

Binomio de Álvaro Noboa se conocerá el 9 de agosto en Guayaquil; otros precandidatos se siguen sumando

«No solo es reactivar el sector agropecuario y turístico, pero vamos más allá, es convertir al Ecuador por primera vez en una potencia agropecuaria, turística, científica, en arte y deporte», señala los ejes de su plan de gobierno.

Por el lado de los correístas, ayer en la tarde realizaron una jornada puerta a puerta denominada Con esperanza construimos futuro en los sectores Guasmos, Floresta, Esteros, Trinitaria, Malvinas, Cisne 1 y 2, Batallón, Plan Piloto y Barrio Lindo, en Guayaquil.

Bairon Valle, asambleísta y responsable de la Revolución Ciudadana en Guayaquil, asegura que la actividad no es una precampaña sino para receptar las preocupaciones de los ecuatorianos. Afirma que brigadistas acuden casa por casa para anotar comentarios.

«Son asambleas ciudadanas para recoger las preocupaciones de la gente. Nosotros hemos sido bastantes democráticos en eso. Y vamos a participar en estas elecciones, vamos a promocionar un binomio, pero no sabemos porque dependemos de la voluntad del CNE si nos permite participar con la lista 5 (Fuerza Compromiso Social) o tengamos que hacer alianza con otro movimiento», indica.

Estos son los precandidatos que se perfilan a participar de las elecciones presidenciales Ecuador 2021.

Fuerza Compromiso Social al igual que Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social están suspendidos tras las recomendaciones de un examen especial realizado por la Contraloría.

En tanto, el expresidente Lucio Gutiérrez y ahora precandidato por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) se encuentra recorriendo el país con el lema ‘Retomemos lo bueno’.

Con mascarilla y saludando con el puño de la mano ha visitado las provincias de Santa Elena, Imbabura, Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Loja, Cañar, Bolívar, Chimborazo, entre otras. Estos recorridos se han ejecutado a lo largo de un mes.

«He hablado con los pescadores y piden seguridad porque hay muchos piratas que les están robando sus motores y lo que ellos pescan y justamente por la falta de apoyo», menciona y añade que el 15 de agosto se dará a conocer su binomio y candidatos a asambleístas.

El asambleísta César Rohón, uno de los cincos precandidatos del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero (PSC-MG), en sus redes sociales muestra su logo: Un nuevo Ecuador, César Rohón, presidente.

Se ha reunido virtualmente con los dirigentes y militantes de las provincias de Napo, Manabí, Carchi y otras provincias.

En un video en su cuenta de Twitter, algunos dirigentes le muestran su apoyo como Valentina Cordero, vicepresidenta de PSC en Azuay: «Estoy contenta de tener a un precandidato como usted y cuente con el apoyo de nosotros».

Rohón, además, en su cuenta de Facebook, tiene un video en el cual resume su vida personal y labor política.

«Vengo sirviendo a mi país por más de 20 años con una hoja de vida limpia. La situación del Ecuador es difícil, pero con experiencia, decisión, principios y valores vamos a salir adelante. Voy a hacer presidente de los 17 millones de ecuatorianos y juntos con la ayuda de Dios vamos a salir adelante», dice en el video. (I)

