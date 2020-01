Organizaciones anticipan demanda de inconstitucionalidad sobre reforma electoral de Ecuador

Colectivos sociales como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Mesa de Convergencia y del Observatorio Ciudadano Electoral piden a la Comisión de Justicia de la Asamblea que revea el informe sobre el veto parcial del Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia y deje sin efecto al menos cinco ratificaciones aprobadas por esa Mesa. Además, anticiparon que si el informe es aprobado por el Pleno de la Legislatura tal como lo elaboró la Comisión, interpondrán una demanda de inconstitucionalidad a esas reformas.

Entre los temas que consideran se deben mantener las observaciones del Ejecutivo está la eliminación de las circunscripciones electorales, y que la licencia sin sueldo para los funcionarios que opten por la reelección, rija desde la fecha de inscripción de las candidaturas.

Las circunscripciones

César Ulloa, de la Mesa de Convergencia, manifestó que, al estar ya aprobada la elección por listas y que la designación de escaños se haga solo a través del método Webster, es necesario que la legislación mantenga coherencia con esos cambios y, por lo tanto, se deben eliminar las circunscripciones.

“El método de Webster de alguna manera posibilita que exista una mayor proporcionalidad, pero como están concebidas las circunscripciones no se cumpliría este principio. Creemos que debe haber una armonía entre el tipo de método, la votación por listas cerradas y las circunscripciones que deberían volver a como se establecía antes”, dijo Ulloa.

EL DATO

El veto a la normativa electoral también plantea más recursos para alianzas partidistas. Sin embargo, la Comisión no acogió la eliminación de las circunscripciones con el argumento de que el tema no había sido tratado en el informe aprobado por la Asamblea, pero para los representantes de las organizaciones tanto en la Comisión como en el Pleno sí se discutió este aspecto.

Además, Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, manifestó que lo propuesto por el Ejecutivo es un texto alternativo sobre la materia, que tiene que ver con el sistema electoral en su conjunto que implica la asignación de escaños y la forma de votar, con lo que se justifica ese aspecto del veto. “Técnicamente es una sola cosa”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, señaló que al ser un informe no vinculante, el Pleno tiene la potestad de revisar los temas en cuanto a los allanamientos y ratificaciones; sin embargo, anticipó que no puede revisar lo de las circunscripciones, ya que responde a una disposición constitucional que prohíbe al Ejecutivo incorporar en el veto temas que no hayan sido tratados.

Frente a posibles demandas de inconstitucionalidad, Peña dijo que todas las organizaciones están en su derecho de optar por esa vía si no están conformes con lo aprobado. (HCR)

Mi opinión en 30 segundos

Mauricio Alarcón, Fundación Ciudadanía y Desarrollo

‘Un veto no puede contener errores’

° “Es importante que las autoridades actúen con total responsabilidad. El momento político y la necesidad de tener un proceso electoral justo y transparente así lo demandan. Esta responsabilidad va hacia la Asamblea y hacia las autoridades del Ejecutivo. Hay que actuar con responsabilidad al momento de enviar un veto, uno que venga del Ejecutivo no puede tener errores como efectivamente ha sucedido con el veto al Código de la Democracia. Hay que destacar que la Comisión de Justicia, a pesar de haber aprobado algunos temas relacionados con el veto, está dispuesta a revisar ciertos aspectos que han sido mencionados desde la sociedad civil”.

fuente:https://lahora.com.ec/