Número de pruebas no permite ver alcance real de la pandemia

Hasta ayer, en Ecuador se había confirmado un número de casos de covid-19 (101 751) que está muy cercano al de todos los habitantes estimados para el 2020 en el cantón Tulcán (102 395). Se trata de un 0,58% de la población del país, si se calcula con base en las proyecciones de este año del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Pero para tener una idea global de la situación de la pandemia en Ecuador, al empezar el sexto mes desde que el Gobierno Nacional decretó las primeras medidas de confinamiento, es necesario tener en cuenta varios factores.

El primero es que existe un subregistro de contagios que es difícil de calcular, porque las 286 499 pruebas realizadas, entre PCR -únicas avaladas para el diagnóstico- y tests rápidos, implican que por cada 1 000 habitantes apenas 16 han tenido alguna certeza de si adquirieron ahora o en algún momento esta nueva cepa de coronavirus. La toma de muestras todavía está enfocada en las personas que presentan síntomas. Ayer había 41 092 casos sospechosos (14,3%) en espera de resultados de laboratorio. El promedio diario de muestras tomadas desde el 13 de marzo -cuando se empezaron a publicar estos datos- hasta ayer, es de 1 837. El 24 de abril autoridades sanitarias comentaron que la capacidad de procesamiento diario era de 13 000 pruebas de covid-19, entre los laboratorios estatales y privados.

Este ofrecimiento no se ha cumplido. Por otro lado, la línea de contagio del coronavirus en Ecuador sigue ascendente, por lo que aún no se perfila un aplanamiento de la curva epidemiológica. En los primeros 17 días de agosto, las cifras de casos confirmados muestran que hay picos altos de nuevos casos diarios sobre los 1 500, por lo que el promedio diario es de 964 en el momento. Adicionalmente, los informes oficiales diarios no especifican cuántas muestras se toman de PCR y de test rápidos por provincias y cantones. Lo ideal -explica la epidemióloga Andrea Gómez- es que se haga la mayor cantidad de pruebas a la población, con el objetivo de captar, tratar y aislar a los infectados de forma oportuna.

“El diagnóstico oportuno es insuficiente en el país, ya que aún se mantiene una positividad alta, es decir, el número de test confirmados supera el 30%, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 10%. Solo así se puede frenar la fase de transmisión comunitaria del virus”. Países que han logrado controlar el virus y reflejan bajos índices de mortalidad son Corea del Sur y Alemania. En el país asiático se realizan 25 000 pruebas diarias, en promedio, mientras que los alemanes efectúan medio millón de pruebas semanales, pues consideran que se necesitan hacer tres veces más pruebas para conocer el número real de contagiados. Mortalidad, números que no coinciden Hay un registro creciente de fallecidos probables de covid-19, que hasta ayer alcanzaban los 3 568. Estas personas murieron con los síntomas, pero hasta el día de su muerte no tuvieron un resultado positivo de la enfermedad.

Si a este número de fallecidos se suman los 6 083 muertos confirmados con el coronavirus, suman 9 651, lo cual no concuerda con la cantidad de defunciones inusuales que evidencian las bases de datos del Registro Civil. Entre marzo y julio pasado, en el Ecuador hay 27 978 defunciones irregulares al comparar con la cantidad de fallecimientos registrados en el mismo período del 2019. Para el biólogo y catedrático Santiago Ron la mayoría de estas muertes son atribuibles a la pandemia, puesto que no hay otros factores que puedan explicar ese exceso. “Hay dos tipos de víctimas mortales registradas durante esta época. Los directos que son aquellos que fallecieron producto del virus; e indirectos que son quienes tuvieron otras patologías pero no fueron atendidos en los hospitales porque estaban colapsados por los infectados”. Según los expertos del Reino Unido, la baja mortalidad podría deberse a la identificación temprana de los portadores del virus.

Esto no se refleja en Ecuador, que tiene la tasa de letalidad más alta de Sudamérica. Con 6 083 muertes confirmadas por diagnóstico de covid-19 hasta ayer, la tasa de 34,7 muertes por cada 100 000 habitantes se encuentra entre las más altas de la región, superando a países más poblados. No obstante, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hizo ayer un balance positivo sobre la pandemia en el país. “Estamos bastante bien. No quiero sonar optimista, ya que debemos seguir con las medidas de seguridad… si logramos mantenerlas vamos a continuar con el éxito que estamos logrando. Ecuador es uno de los países al que mejor le ha ido en el control de la pandemia; necesitamos de la corresponsabilidad social”, dijo en una entrevista a TVC.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/pruebas-cifras-pandemia-coronavirus-muertes.html.