Número de contagiados por COVID-19 disminuyó porque se eliminó duplicidad o triplicidad de resultados de una misma persona

La tarde del miércoles 6 de mayo, el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, informó que la disminución de contagios de 31 881, del lunes a 29 420, hoy miércoles, es decir, 2461 menos, se dio porque, con un nuevo sistema de procesamiento de datos, depuraron los resultados positivos que había arrojado dos o tres veces una misma persona luego de tomarle varias muestras.

Tras cerca de cincuenta días de emergencia sanitaria, Solórzano explicó que con el nuevo sistema de procesamiento de datos, elaborado por el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), se juntaron dos bases de datos que registraban los resultados de COVID-19: la una proveniente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la otra del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI).

El funcionario no pudo asegurar que ya no existan más errores de aquí en adelante, pues el nuevo sistema aún no está operativo al cien por ciento, porque hay que hacer algunos ajustes con el servidor donde se guarda la base de datos y se está tratando de tener una conexión a la nube para crear un respaldo.

«Ya hemos logrado hacer la gran depuración y tener una base de datos consolidada… El Sistema de Vigilancia Epidemiológica que tiene el país data de algunas décadas y tiene limitaciones tecnológicas», agregó Solórzano. (I)

FUENTE:eluniverso