Nuevos horarios en terminales y en el transporte interprovincial

Las terminales terrestres de algunas ciudades funcionarán hasta las 21:30, debido a la vigencia del toque de queda. Eso significa que el transporte interprovincial solo operará hasta esa hora, porque la restricción a la movilidad en todo el país comienza a las 22:00 y termina a las 04:00. Los cambios se hicieron en Quito, Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas, Ambato y Riobamba. En Cuenca y Santo Domingo laborarán las 24 horas. En Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas dispuso que las terminales Quitumbe y Carcelén, en el sur y en el norte respectivamente, funcionarán hasta las 21:00. Hasta esa hora permanecerán abiertas las boleterías y los empleados que trabajan allí.

Sí se permitirá el paso de los carros que lleguen por fuera del toque de queda. Marcelo Castro, presidente de la Unión de Transporte de Pasajeros de Pichincha y principal directivo de Flota Imbabura, informó que se reorganizarán las frecuencias. “Se dispuso a las empresas que suspendan o adelanten los turnos pasadas las 21:30, dependiendo del requerimiento de los usuarios”. Para Carlos Jumbo, encargado de la venta de boletos de una cooperativa de transporte, el toque de queda afecta a las operaciones. El lunes 21 de diciembre del 2021, los transportistas debieron adelantar las rutas para salir a las 20:00 desde Ibarra a la capital. “Estamos organizando las operaciones de manera que el último bus de Ibarra a Quito salga desde hoy (martes) a las 19:00”. Las boleterías de la terminal terrestre de Guayaquil cerraron sus actividades a las 21:00 del lunes, pero hubo confusión en los viajeros.

Unos llegaban con la idea de comprar pasajes para viajar en la noche, pero su entrada fue impedida. En las puertas de acceso, personal de seguridad solo dejaba ingresar a personas que tenían boletos comprados con anterioridad. El personal de esa entidad informó que a los conductores se les notificó que el último bus podía salir a las 21:00. Pero en caso de viajes largos, como Guayaquil-Quito, los buses sí están autorizados a transitar en horarios de toque de queda. Es decir, sí se puede viajar en las noches. En Esmeraldas cambió el horario de salida de vehículos a Quito y Guayaquil. Antes, el último turno salía a las 00:30, ahora lo hará a las 21:30 y se cerrará la terminal. En Ambato, 48 frecuencias -que laboraban luego de las 22:00- ya no lo hacen. Miguel Herrera, administrador de Terminales del Municipio de Ambato, aseguró que 400 pasajeros dejaron de viajar en los horarios nocturnos.

En el momento, salen 280 de las 328 frecuencias diarias. Santiago Narváez, presidente de la Unión de Cooperativas de Tungurahua, aseguró que no hay restricción al transporte público para movilizarse de una ciudad a otra. En Riobamba, las instalaciones estarán abiertas desde las 04:00 hasta las 20:00, y no hasta las 24:00. Los administradores de las terminales de Latacunga y Guaranda informaron que no tendrán problemas, porque la atención es de 05:00 a 19:00. En la primera, los últimos buses a Quito y a Ambato salen a las 19:00. En Guaranda, las unidades a Riobamba y a Babahoyo parten a las 17:00. En Ibarra se labora desde ayer de 04:00 a 21:30. Por el nuevo horario, dejaron de operar cinco frecuencias que viajaban a Quito, de 02:40 a 03:50.

Juan Andrade, gerente de Flota Imbabura, explicó que han tenido que restringir viajes a partir de las 22:00 desde Quito hacia Guayaquil, Cuenca y Manta, y viceversa, para poder cumplir las disposiciones. En la terminal Ecuador, de Tulcán, el administrador Luis Villarroel indicó que se suspendieron entre 6 y 9 turnos que salían desde las 22:00. En Cuenca, el transporte interprovincial labora con normalidad; e incluso algunas cooperativas, como la Loja Internacional, anunciaron en sus redes sociales a sus usuarios que “el servicio público de pasajeros no tiene restricciones y que continúan prestando sus servicios”.

No obstante, empresas como la Azuay, que tiene sus frecuencias a la provincia de El Oro, cerrarán la jornada con el último turno a las 20:00. La estación de pasajeros de Santo Domingo estará operativa las 24 horas, anunció el director provincial de la ANT, Livio Ludeña. Dijo que no hay una disposición contraria. En el país, solo Quito y Cuenca emiten salvoconductos para circular. La Empresa de Movilidad del Municipio cuencano habilitó un ‘link’ para obtener los salvoconductos para las personas que no pertenecen a los sectores estratégicos. Este documento es válido únicamente para movilizarse dentro del cantón.

