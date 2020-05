Nuevo ‘lleve en el IESS’ deja 16 presos; otros casos van lentos

Un tuit de la asambleísta por Guayas Cristina Reyes fue el detonante para que la denuncia hecha por un portal web sobre un presunto sobreprecio en la compra de bolsas para cadáveres en el hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, motive una serie de allanamientos que dejaba hasta el mediodía del lunes 16 aprehendidos.

“Sigue el ‘lleve’ en el IESS. No obstante con las mascarillas y protectores oculares con hasta el 9000 % de sobreprecio, ahora compran fundas a $148, cuando en el mercado cuesta $12 c/u. Y Paúl Granda continúa campante en el Seguro Social tras haber renunciado. ¿Hasta cuándo, Lenín Moreno?”, señaló Reyes, el domingo.

Asambleísta Cristina Reyes denuncia sobreprecio en adquisición hecha por el Seguro Social

El ‘sigue’ hacía referencia al sobreprecio de las mascarillas y otros insumos, denunciado hace un mes y cuyas investigaciones aún no culminan; además denuncias de mal manejo de cadáveres y contrataciones cuestionadas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS.

Pese a que el Ecuador vive una emergencia sanitaria, con Guayaquil como foco de la epidemia, con 10 000 casos comprobados y unas 9000 muertes por encima del promedio en un lapso de solo 40 días, la corrupción deja ver su accionar también en otras áreas, como el cobro de hasta $300 a dolientes que buscaban el cadáver de su pariente en el hospital del Guasmo y otros. El director del hospital Eugenio Espejo también denunció corrupción el pasado fin de semana.

Solo durante la mañana del lunes se retuvo a 16 sospechosos que estarían involucrados en el caso Bolsas de cadáveres. Funcionarios y personas relacionadas con la empresa Silverti S. A. fueron aprehendidos en viviendas en la vía a Samborondón y la vía a Daule. Una trabajadora del Departamento de Contrataciones del hospital de Los Ceibos estaría entre los sospechosos por este nuevo caso de corrupción que requirió la intervención de cinco fiscales de Guayas y dos de Pichincha.

La Fiscalía detalló mediante un comunicado que a cuatro de los capturados se les realizaría la audiencia de flagrancia y que las otras doce personas fueron retenidas por ocho horas para investigaciones.

Cuatro detenidos y 12 retenidos tras allanamientos para investigar compra del IESS de bolsas de cadáveres

Ellos con una decena de agentes de Inteligencia revisaron varias habitaciones de las viviendas durante algunas horas y decomisaron computadoras, laptops, agendas y una caja fuerte con información que deberá ser analizada.

La fiscal general, Diana Salazar, dijo en Twitter: “Aprovecharse de la emergencia para robar fondos públicos es de miserables. Fiscalía está desplegando todos sus recursos para investigar a quienes, en medio de la tragedia estarían haciendo ‘negocios’. Desde Guayaquil dirijo las acciones con el máximo rigor. ¡Ya basta!”.

Un monto de $594 000 iba a cobrar la empresa por las 4000 bolsas para cadáveres, pero no solo eso se estaba adquiriendo a Silverti S. A., también se compraban guantes y mascarillas. El contrato era de $872 000 en total.

Jorge Wated reemplaza a Paúl Granda en el IESS

Jorge Wated, quien hasta el lunes presidió la Fuerza de Tarea para la recolección de cuerpos y quien fue designado, mediante decreto, presidente del directorio del IESS, mencionó en su cuenta de Twitter que tras indagar un poco, conoció que las clínicas privadas pagan hasta $26 por cada bolsa, no $148 como se pretendía cancelar en medio de la crisis sanitaria el hospital de Los Ceibos.

El hospital emitió un comunicado tras el escándalo. En el documento se menciona que el proceso de compra se abrió el 1 de abril y que se registraron cuatro ofertas, que iban desde los $148,5 hasta los $160 por cada bolsa.

Según el hospital, la comisión analizó no solo el costo del producto, sino también la calidad, las especificaciones técnicas y la disponibilidad para la entrega.

Aclaran que el proceso se hizo con total transparencia y piden a la Contraloría General del Estado que investigue, pues la adjudicación, asegura la casa de salud, se realizó bajo la modalidad de contratación en situación de emergencia. (I)

Empresa Silverti S. A.

Sandra Ortega Romo es la representante legal de Silverti S. A. Esta empresa se dedica a la distribución de implementos médicos. La compañía inició sus labores el 26 de junio de 2011.

Monto

Según el portal de compras públicas, esta compañía cumplió con los requisitos de ley y el monto adjudicado fue de $872 000 en insumos para el Hospital General del Norte, IESS de Los Ceibos, de Guayaquil.

Aportes

Según registros de la Superintendencia de Compañías, entre el 2015 y el 2019 tuvo contribuciones pasadas de los $2000, todas canceladas.

Vínculos

Según grupos de activistas de veedurías del IESS, esta empresa encargada de la venta de insumos médicos se habría vinculado recién a otros grupos empresariales con influencia política.

Niegan allanamientos en caso Mascarillas

La compra de mascarillas N95 a $12 cada una cuando su valor en el mercado está entre los $3,50 y $4 fue la primera investigación que abrió la Fiscalía por la adquisición de insumos médicos con evidente sobreprecio que se hacía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en medio de la crisis sanitaria que vive el país.

Pese a que se sacó del cargo a varios funcionarios, se denunció el caso y que incluso la Asamblea creó una comisión para juzgar a los responsables, la historia se repitió en el IESS un mes después con la compra de bolsas para cadáveres

IESS se depura por sospecha de sobreprecio en mascarillas

Una investigación previa de este tipo puede tomar hasta dos años. Ángel Loja Llanos, director general de la institución, quien fue denunciado en la Fiscalía y está involucrado en varios casos, es por ahora el único procesado. Paúl Granda, presidente del directorio del IESS, renunció.

Cuando se quiso allanar la empresa en cuestión, no se pudo porque la dirección indicada no era la correcta.

Días después, como parte de su investigación, se solicitó también una orden para allanar las oficinas de la Dirección Provincial del IESS del Guayas, sin embargo, el juez no autorizó la diligencia.

Usuarios esperan acción de autoridad en caso hospital Eugenio Espejo

Luego de que la Fiscalía ejecutara ayer siete allanamientos y aprehendiera a 16 personas dentro de una investigación por un posible nuevo caso de corrupción en la compra de insumos en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ciudadanos le exigieron al organismo judicial un pronunciamiento respecto del caso del hospital Eugenio Espejo, de Quito.

En Twitter, una pregunta repetida, con mención a la fiscal general Diana Salazar, fue: ¿Y el hospital Eugenio?

Los usuarios Osvaldo Puente y Yolanda J. cuestionaron que pasen los días sin una declaración pública. María Moreira indagó: ¿Por qué al gerente (…) por denunciar una presunta corrupción lo remueven?

El viernes 1, el exgerente Pablo Izquierdo hizo pública una carta de despedida luego de que fuera removido del cargo por el Ministerio de Salud Pública, y allí aludió supuesta corrupción y negocios millonarios. Refirió que personas vinculadas a las altas esferas del Gobierno gobernaban el hospital, que él se marchaba sin prestarse para alguna anomalía.

Exgerente de Hospital Eugenio Espejo es relevado de cargo y habla de actos de corrupción

Izquierdo lamentó una supuesta poca importancia para la compra de insumos y equipos de bioseguridad para el personal médico que prestaba su contingencia en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

En su carta, el médico prometió que iba a ofrecer detalles sobre sus denuncias.

La Fiscalía sí anunció una investigación en el hospital Eugenio Espejo horas después de que se hiciera pública la carta. De ahí en su cuenta en Twitter no ha habido otro pronunciamiento al respecto.

Sí se difundieron datos de la acción investigativa en el caso de presunta corrupción en el hospital del IESS. Este caso se centra en la casa de salud de Los Ceibos, en Guayaquil.

El sábado 2, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, expuso que el cargo de gerente de hospital era de libre remoción y evitó hablar sobre el Eugenio Espejo porque había una investigación de parte de la Fiscalía.

Al día siguiente, al ofrecer datos sobre la situación del coronavirus en el país, mencionó que había solicitado a la Contraloría General del Estado la auditoría de procesos en el ámbito de su competencia.

En Twitter, el presidente Lenín Moreno exigió que caiga “todo el peso de la justicia” en contra de quienes roban dineros públicos en la compra de insumos médicos.

Gobierno crea una veeduría para IESS

La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia anunció la implementación de tres unidades de Integridad y Anticorrupción Emergente en dos hospitales de Guayaquil y uno de Quito. Se trata del Teodoro Maldonado Carbo y de Los Ceibos, ambos pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y del Eugenio Espejo, del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“El objetivo es que un equipo de investigación pueda analizar, con inmediatez, estos procesos de contratación emergentes y determinar las irregularidades, evidenciar a las partes involucradas y exigir la respectiva sanción de los responsables a los órganos de justicia, señaló la Secretaría en un comunicado.

La Asamblea fiscalizará supuesto sobreprecio en compra de mascarillas para el IESS

José De la Gasca, a cargo de la dependencia, indicó las acciones que toman ante las alertas de actos de corrupción, como las ya ejecutadas en el caso Mascarillas, hace un mes, que derivó en una contratación fallida del IESS.

La Secretaría Anticorrupción presentará a las autoridades competentes en las próximas horas, así como los resultados de exámenes realizados por equipos instalados en los hospitales Rodríguez Zambrano, en Manta, y Verdi Cevallos, en Portoviejo, ambos de la provincia de Manabí. (I)

fuente_eluniverso