No hay dinero para la construcción de tres áreas del hospital de Sucre

Esto ha causado indignación en los moradores de la zona norte de Manabí, por la demora en la firma de dicho contrato.

Telmo Dávila, morador de Leonidas Plaza, manifestó que ya han pasado varios meses y el Gobierno Nacional no define esta situación.

“En diciembre, el ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que ya estaba por firmarse, luego, en enero. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que en las próximas semanas se daría y aún no se transforma en una realidad”, cuestionó.

La obra ya supera el 70% de avance físico y la ciudadanía se pregunta cuándo iniciará la construcción de las áreas de Neonatología, Imagenología y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Este gobierno está por despedirse y tal parece que no se logrará inaugurar el hospital bajo su tutela”, señaló Dávila.

VEEDURÍA. Luis Mendoza, presidente de la veeduría ciudadana del hospital Miguel Hilario Alcívar, declaró que hay una preocupación general por el silencio que existe ante el compromiso que había para la firma del contrato complementario, para la construcción de las tres áreas. “Hemos insistido como veeduría; sin embargo, el tiempo pasaba y no se abría el sistema del Ministerio de Finanzas, lo que imposibilitaba definir los fondos o partida presupuestaria para el contrato complementario”, sostuvo.

A esta preocupación se suma la de los recursos para el equipamiento del hospital. Además, indicó que se debe construir un reservorio de agua, para evitar la falta del líquido, ante la permanente escasez que existe en la zona.

Mendoza consideró que por la demora de la firma del contrato, se retrasarían más la obra y el equipamiento, por lo que no se lograría la inauguración ni el funcionamiento del hospital en el tiempo que estaba previsto.

