Municipios del Ecuador acogen el cierre de los cementerios durante el feriado

En Guayaquil, Daule, Quito, Riobamba, Ambato, Baños, Guaranda, Santo Domingo y en casi toda la Sierra Norte -excepto Tulcán y Huaca- los cementerios estarán cerrados durante el feriado. Las autoridades municipales se acogieron al exhorto del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, aprobado el jueves 22 de octubre del 2020, que pidió el cierre de esos lugares para evitar las aglomeraciones. Aunque algunos municipios habían definido, en días anteriores, que no abrirían los camposantos.

El COE de Quito se reunió la tarde de ayer, 23 de octubre, y definió no autorizar la apertura. El Municipio informó que: “en conocimiento de los informes de las mesas técnicas de Salud, Movilidad, Productividad, Seguridad y Control, el COE Metropolitano estima oportuno y adecuado acatar el exhorto del COE nacional, respecto de la inhabilitación de visitas a los cementerios públicos y privados del Distrito Metropolitano”. En Guayaquil también se resolvió ayer suspender las visitas a los cementerios públicos y privados el 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. De esa medida se exceptúan los sepelios. Las autoridades exhortaron a los administradores de esos sitios que difundan los horarios de atención, antes y después de los días sin atención. En los 19 camposantos cerrados de Santo Domingo de los Tsáchilas y de La Concordia habrá agentes municipales y ­policías, para hacer que se cumpla la disposición. Los comerciantes tampoco podrán vender en los exteriores.

En años anteriores la avenida Tsáchila, donde está el panteón principal, era solo peatonal y se desarrollaban ventas de todo tipo. En Ambato, el COE cantonal ratificó mantener cerrados los tres camposantos municipales. “Buscamos proteger la salud, por eso decidimos hace un mes y medio no abrir”, dijo Álvaro Mantilla, director de Servicios Públicos del Municipio. La propuesta es que el 2 de noviembre se convierta en un día de recogimiento espiritual. Por esa razón, se desarrollarán dos misas virtuales celebradas por el obispo de Ambato, Geovanny Pazmiño. En Guaranda decidieron el cierre y harán controles. “Siempre habrá aglomeraciones y gente que no cumpla los protocolos”, dijo el alcalde, Medardo Chimbolema. Ampliar Los trabajadores del Cementerio de Tulcán podaban el jueves las esculturas de ciprés. Foto: José Luis Rosales / EL COMERCIO En Riobamba, el COE cantonal resolvió cerrar el cementerio municipal. Inicialmente estaba previsto abrirlo en el feriado, bajo planes de contingencia y de bioseguridad, para evitar las aglomeraciones. Sin embargo, el anuncio de otras ciudades hizo que las autoridades cambiaran de decisión. En Imbabura, los camposantos de Ibarra, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí se cerrarán del 30 de octubre al 3 de noviembre. Samashunchik, el cementerio indígena de Otavalo, no recibirá visitantes entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre. En Cuenca, el COE cantonal decidió ayer permitir el ingreso a los cementerios el 2 de noviembre y los días previos. Ayer, 23 de octubre, los dos cementerios seguían entregando turnos para las visitas.

El Cementerio Patrimonial recibe cerca de 150 personas. Según su gerente, Wolfram Palacios, las reservaciones están casi llenas para el 1 y 2 de noviembre. Solo podrán estar hasta cinco personas por sección y como máximo 30 minutos. No podrán ingresar menores de 15 años ni los adultos mayores. Simón Toral, gerente del Camposanto Santa Ana, dijo que en años anteriores el 1 y 2 de noviembre recibían en promedio 5 000 personas por día; y que desde la reapertura ahora llegan unas 70 diarias. En Latacunga, el COE cantonal debía decidir en la reunión prevista para las 18:00 de ayer. En Manabí los COE cantonales aún no deciden si abrirán los cementerios, a excepción de Portoviejo, que habilitó los 18 cementerios públicos y privados desde el 19 de octubre. La Dirección Zonal 4 de Salud se ha reunido con las mesas de Salud y Seguridad para pedirles que no habiliten los cementerios, porque los casos positivos van en aumento. El COE de Manta se reunirá el lunes. En Portoviejo, la medida se revisará, pero aún no hay fecha para debatir. El COE de Chone iba a sesionar la tarde de ayer, para decidir. En Carchi, el Municipio de Huaca aún no define si cerrará o no los panteones.

El Municipio de Tulcán indicó que sí se abrirá el cementerio José María Azael Franco, conocido por sus esculturas de ciprés. La medida busca atraer a los turistas, para reactivar la economía local. Para ello se establecieron medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de mascarilla, desinfección de manos y calzado y la toma de la temperatura corporal. Según el protocolo, la permanencia de las personas no podrá ser mayor a 20 minutos; y en las áreas verdes, de 30. Centros nocturnos seguirán cerrados El COE nacional también exhortó a los municipios para que, a través de ordenanzas, mantengan el cierre de los negocios que aún no están autorizados para su funcionamiento, como bares, discotecas, centros de tolerancia y otros.

Juan Zapata, director del ECU-911 e integrante del COE nacional, comentó que si los cementerios se cierran tampoco deben funcionar estos lugares, que no garantizan el distanciamiento y significan un riesgo de contagio. Según Zapata, los eventos masivos tampoco están autorizados. En contexto El Comité de Operaciones de Emergencia (COE)nacional pidió que los cementerios del país permanecieran cerrados entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, para controlar el contagio del virus. El organismo solo autorizó la realización de sepelios.

FUENTE:

https://www.elcomercio.com/actualidad/municipios-ecuador-acogen-cierre-cementerios.html.