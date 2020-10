Moreno: »El próximo Gobierno encontrará condiciones adecuadas» en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anticipó este jueves que el Gobierno que le suceda a partir de mayo de 2021 no encontrará las «arcas fiscales en cero», sino que tendrá las condiciones económicas adecuadas para iniciar su mandato.

«El próximo Gobierno encontrará condiciones adecuadas como para poder desenvolverse con la normalidad que yo hubiera querido tener cuando comencé mi Gobierno», expresó el mandatario en una intervención virtual ante miembros de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas (AS y COA, por sus siglas en inglés).

LA «EMBOSCADA»

Moreno hizo un repaso a las decisiones adoptadas por su Ejecutivo a la hora de afrontar una pandemia, la del coronavirus, que llegó hace siete meses a un país ya de por sí en crisis.

«La pandemia nos sorprendió sin un centavo de ahorro y empezaron las desgracias», recordó el jefe de Estado al mencionar de forma somera la caída del precio del petróleo -principal producto de exportación- a menos de 35 dólares el barril, la falta de ingresos por conceptos tributarios, o una dolarización que en el mes de mayo se tambaleaba, «pensábamos que íbamos a tener una catástrofe».

El presidente ecuatoriano volvió a insistir en que heredó una deuda y situación económica inesperadas del anterior Gobierno al que acusó de haberle «tendido una emboscada».

«Es la típica que suelen tender los socialistas del siglo XXI para quienes los suceden en el poder, para hacer que fracasen», refirió en alusión a la corriente de izquierdas impulsada por su antecesor, Rafael Correa.

MEDIDAS CORRECTORAS DURAS

Pese al panorama económico y social que agudizó la crisis epidemiológica en Ecuador, con tragedias como la experimentada por la ciudad de Guayaquil en los primeros meses de pandemia, Moreno aseguró ante sus interlocutores que su Gobierno conjuró el caos al adoptar «decisiones duras pero necesarias».

Entre ellas destacó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo del que el país obtuvo «créditos excepcionales para poder salir adelante», por valor de 2.000 millones de dólares, mientras que espera otra partida similar del organismo antes de que concluya diciembre, aparte de otra financiación millonaria procedente de China.

Interpelado sobre las actuales negociaciones con la entidad financiera internacional, Moreno adelantó que se analizan nuevos mecanismos de tributación, si bien auguró que no se podrán cerrar durante la actual legislatura.

«Vamos a dejar la propuesta para el próximo Gobierno de una reforma tributaria», manifestó antes de aclarar que no necesariamente implicará una subida de impuestos sino una optimización y nuevo reparto de los mismos.

Hizo hincapié en que su equipo económico obtuvo un aval permitiendo un respiro al país gracias a la refinanciación de la deuda externa con los bonistas, reestructurando intereses y plazos a varios años vista.

«Los 17.500 millones de dólares fueron refinanciados en su totalidad», un testigo que insistió, pasará a la próxima Administración que salga de las urnas el próximo febrero.

MEJORA SANITARIA

En el plano sanitario resaltó que Ecuador ostenta en la actualidad los índices más bajos de la región en términos de contagio y fallecimientos por la covid-19, «que cada día van mejorando».

Como hitos del Ejecutivo expuso la colocación de centenares de millones de dólares en créditos para mipymes, y que se han entregado 4 millones de raciones alimenticias a los más vulnerables.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de AS/COA, Susan Segal, valoró los esfuerzos de Ecuador por contener los contagios, afirmó que el país tiene «un enorme potencial exportador» y trasladó su optimismo de conocer que «las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU., van por buen camino».

Al respecto, Moreno dijo privilegiar las relaciones internacionales con el principal socio comercial de Ecuador y confió en «dejar bastante avanzado el tema» de un acuerdo global con EE.UU., aunque no precisó más detalles. EFE

