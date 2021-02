Montonera y riesgo en Registro Civil para sacar la cédula en Manabí

Entre gritos, empujones y sin distancia para evitar el COVID, los ciudadanos pugnaban ayer, desde la madrugada, por obtener un turno para sacar cédula en el Registro Civil de varios cantones manabitas como Portoviejo y Manta.

Cecibel Sánchez llegó desde Pedernales a Manta a las cuatro de la mañana, pero ya no alcanzó turno.

Ella denunció que los vendían a cinco y diez dólares.

José Romero fue otro de los ciudadanos que no logró obtener un turno para sacar su cédula.

Dijo que esperó este día porque en reiteradas ocasiones intentó coger un turno en línea para ser atendido de lunes a viernes, pero nunca había disponibilidad

Más de mil personas madrugaron por sacar la cédula, pero pocos lograron turno.

Solo hubo cupo para 450, ya que esa es la capacidad de atención en el Registro Civil.

Xavier Briones, director de Control Territorial del municipio de Manta, informó que al lugar se tuvo que movilizar personal de seguridad y control para poder controlar la aglomeración.

Jonathan Álava en cambio viajó de San Jacinto a Portoviejo porque tampoco pudo agendar turno de forma virtual. «Se cuelga el sistema y cuando uno entra, no hay turno, no hay cómo sacar. Mi cédula se dañó y tengo que sacar una nueva», dijo.

El director del Registro Civil, Rodrigo Avilés, recordó que las personas podrán votar con el documento cuya fecha de expiración del 16 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021. El próximo sábado también habrá atención de 6h00 a 20h00, y el domingo de 6h00 a 15h00.

fuente:https://www.eldiario.ec/