Ministerio de Salud fija condiciones para que municipios de Ecuador puedan importar vacunas contra covid-19

Tres condiciones fueron establecidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a los municipios del Ecuador para que puedan adquirir las vacunas contra el covid-19. Así lo señaló la Cartera de Estado, a través de un comunicado publicado el viernes 5 de marzo del 2021. En el documento se recuerda que el MSP ya estableció estas condiciones en un oficio anterior dirigido a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Las tres condiciones son: 1. Que la relación sea directa con laboratorios, no con intermediarios. 2. Que la vacuna propuesta cuente con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 3. Que, en todos los casos, las vacunas sean gratuitas para la población.

Luis Mario Barsallo, director ejecutivo de la AME, contó que esta es una respuesta al pedido de este organismo -que fue enviado el 23 de febrero pasado- de acelerar el trámite para delegar a los gobiernos locales que estén en las capacidades de comprar las vacunas contra el covid-19 a las farmacéuticas autorizadas. Barsallo dijo que hasta el momento los cabildos que pueden asumir esos gastos y competencias son Guayaquil, Quito y Cuenca. Para cumplir con la primera condición, indicó Barsallo, es necesario que la gestión se cumpla desde el Estado porque los laboratorios tienen acercamientos directos con cada gobierno. “Sin embargo, creemos que algunos GAD podríamos conseguir cartas de los fabricantes para no generar compras con los intermediarios porque hay mucha especulación y el mercado negro también está haciendo de las suyas”. El en el oficio anterior, el MSP estableció que las aprobaciones sanitarias se darán solo a los laboratorios fabricantes y no a intermediarios. Ante ese primer comunicado se dieron varios pronunciamientos como desde la Alcaldía de Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que así «se pierde valioso tiempo» en un proceso que ya empezó en este Municipio. Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de la Regional 2 de la AME, indicó que los alcaldes no depondrán en su iniciativa de adquirir las vacunas.

Pero esta vez pedirán apoyo a las empresas privadas. Orellana agregó que los Cabildos insistirán a la Cartera de Salud que garantice la llegada de las vacunas a todos los cantones. “Nosotros quisimos ayudar como municipios, entonces son ellos los que tendrán -en el tiempo prudente- que atender con toda la dotación que necesitan todos los hospitales de nuestros cantones”. En días pasados, los alcaldes de varias ciudades empezaron con los trámites y gestiones para obtener las vacunas de forma directa. En Pichincha e Imbabura incluso se hablaron de planes en conjunto entre todos los cantones, para ese fin. Los alcaldes de Cayambe y Guaranda se reunieron con representantes de la Embajada de Rusia en el país, y pidieron a las autoridades estatales que se autorice la vacuna Sputnik V.

“Las iniciativas municipales de orden sanitario, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, deben articularse con el Sistema de Salud Pública Nacional de Inmunización, como ente rector nacional de vacunación y deben acogerse a las fases de priorización establecidas en el Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021.” indicó el MSP. Al respecto, Barsallo pidió que se aclare cuál será la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en el proceso. Aunque se mostró de acuerdo en cumplir con las prioridades de vacunación que establezca el MSP. “El GAD tiene que ser el que arme toda la logística y los diferentes sitios para vacunar a los ciudadanos”.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/ministerio-salud-municipios-vacunas-coronavirus.html.