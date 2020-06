Ministerio de Salud confirma 173 muertos por COVID-19 en junio en Guayaquil; de ellos, 87 son de otras ciudades

Verónica Llerena, de 45 años, retornó a su trabajo como vendedora en uno de los locales de muebles de la avenida Machala, en el centro de la urbe, el pasado 2 de junio. Allí le hicieron una prueba rápida de IGM e IGG que detalló que tuvo COVID-19 y que en ese momento no lo tenía, sin embargo, al hacerse una prueba PCR sí le salió que era positivo para el virus. Estuvo aislada sin síntomas graves 20 días. Se realizó otra prueba PCR el pasado miércoles y le salió como resultado negativo.

Ella comentó que tuvo los cuidados en casa, pero salió a hacer compras días seguidos al centro, sitio donde ella supone que se contagió en este mes.

El Ministerio de Salud (MSP) indicó que se reportan nuevas atenciones por contagiados de COVID-19 en hospitales de Guayaquil y que existen al menos 111 fallecidos por sospecha del COVID-19, en el Puerto Principal, en los últimos 21 días de junio.

El doctor Francisco Pérez, director de Salud Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), explicó que a la cifra del MSP se deben sumar los muertos en el hospital Los Ceibos del IESS. Que serían 62.

Él detalló que en el hospital del Guasmo, centro centinela regional, fueron 65; en el hospital Monte Sinaí, 34; en el hospital Guayaquil, 10; y en el Francisco de Ycaza Bustamante fueron 2 fallecidos, en los últimos 21 días del mes.

Él explicó que de estos decesos, el 50 % son casos que han llegado de provincias y el restante reside en la Zona 8.

“Los pacientes que son trasladados acá son quienes ya necesitan una atención de mayor complejidad, se han recibido pacientes de El Oro, Manabí, Los Ríos, Sierra central como Riobamba y también del Oriente como Puyo”, explicó.

Hasta inicios de esta semana, la alcaldesa Cynthia Viteri destacó el hecho de que Guayaquil llevaba 23 días intercalados con 0 muertes por encima del promedio de año anteriores, aunque este viernes, luego de conocer una cifra de 159 muertos en 19 días de junio, ella citó que el mencionar que se mantenía promedios de 0 muertes no significa que no haya fallecidos por COVID-19

El funcionario Pérez también agregó que en junio el reporte de fallecidos por COVID-19 o por cualquier tipo de muerte es de 1170. “Hemos revisado cifras y aún están por debajo del número normal de fallecimientos cada año”, comentó el funcionario.

Añadió que la capacidad de respuesta se mantiene alta en los centros médicos. Por ejemplo, desde el inicio de mes hasta este viernes han ingresado 130 pacientes y se ha dado de alta a 140, incluidos los que ingresaron hace más de un mes.

Pérez explicó que tanto en salas de hospitales y en cada oportunidad se sugiere a los ciudadanos mantener los cuidados al máximo sin dejar de realizar las actividades.

“Este es un virus nuevo que lo conocemos día a día. Guayaquil es la ciudad ejemplo por haber controlado más rápido el número de fallecidos por COVID-19. Pero no hay que descuidarse. Eso sería un error. Pedimos que no se descuide la higiene de manos, cambio de mascarillas y el distanciamiento que es fundamental, ya que esto no acaba, vamos a vivir así muchos meses más”, dijo.

Aumentar medidas

El retorno del agitado ritmo de vida del Puerto principal da paso a que expertos en salud pública pidan a ciudadanos y entidades que refuercen su cuidado con el uso de mascarilla, el empleo de alcohol, cuidar el distanciamiento entre las personas, un metro y medio.

El médico salubrista y catedrático universitario Ricardo Cañizares explicó que a más de las medidas que cumplen los ciudadanos, es el momento en que el MSP, IESS y Municipio detecten lo más pronto posible los nuevos casos que surjan en la ciudad.

“Hay que cortar las cadenas de transmisión. Mientras más rápido, mejor. Ese es el reto. El sistema de salud debe garantizar que va a identificar los casos y cortar las transmisión y evitar que se compliquen en salas de emergencia”, explicó.

El Municipio dio espacios para que viajeros de Norteamérica pasen cuarentena en el Centro de Convenciones y así evitar que estos contagien a más ciudadanos en las calles.

Karla Vera, residente del sur, dijo que se hizo la prueba hace dos semanas y salió positivo para el virus, pero en un porcentaje débil. “Me dio coraje porque me he cuidado. Solo salí a hacer compras. Tal vez me contagié allí”, lamentó.

Datos

Pacientes graves llegan desde el Oriente a los hospitales del MSP.

Médicos piden no bajar la guardia en los cuidados para prevenir el virus. (I)

