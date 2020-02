Miembros del Directorio de la FEF piden al Presidente conocer los acuerdos del contrato del Cuerpo técnico de la Selección

Jordi Cruyff no ha dirigido ni un solo partido con la Selección y ya hay polémica por una supuesta cláusula de rescisión de su contrato. Es decir que si se presenta una oportunidad de dirigir a otro club, no tendría problemas para irse y dejar al combinado nacional.

En los últimos días ha circulado desde España que Xavi Hernández, estaría interesado en contar con él, en caso de asumir la dirigencia técnica del FC Barcelona, al finalizar la temporada.

Tiempo en contra

Su debut oficial con la Selección será de visita ante Argentina, el próximo 26 de marzo, por Eliminatorias Sudamericanas. “Yo soy muy discreto, no me gusta añadir algo que no tiene importancia”, contestó Cruyff, ante la interrogante de un periodista local sobre la supuesta clausula.

Es por esto que miembros del Directorio de la Ecuafútbol, enviaron un escrito a su presidente Francisco Egas, pidiendo una rendición al respecto. La junta que solicitan es para el martes 3 de marzo en las instalaciones del organismo.

“No sabemos el contrato que le hicieron. Hay ciertas cosas que han cambiado mucho. Yo como vicepresidente no tengo claro el organigrama del presidente”, señaló Jaime Estrada.

De ahí que, también solicitan aclarar otros temas, como, por ejemplo, conocer acuerdos y contratos del staff deportivo, ratificación en designación de comisiones, resolución sobre situación de del Secretario General de la FEF y constatación de Quórum. “La discusión se dio por falta de conocimiento a la interna y la gota que derramó el vaso fue el cambio de funciones para algunos”, finalizó Estrada. (SJMS)

fuiente:https://lahora.com.ec/