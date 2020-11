Más de 26 mil manabitas serán miembros de las Juntas Receptoras del Voto en la provincia

Los seleccionados estarán distribuidos en las 3.720 juntas en los 343 recintos electorales en Manabí.

Carlos Chávez, director provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que a partir de hoy se procederá a notificar a los seleccionados.

El proceso de notificación se realizará a través de correos electrónicos y otras plataformas digitales.

El funcionario indicó que las capacitaciones para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) empezarán el 17 de noviembre.

Las notificaciones deberán ser entregadas hasta diciembre.

A nivel nacional fueron seleccionadas 272.853 personas para las 38.979 JRV.

En el exterior se sorteó a 4.410 ciudadanos para las 882 juntas, de acuerdo con datos del CNE.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, quien estuvo presente en el evento de sorteo realizado en la Delegación Electoral en Pichincha, sostuvo que los miembros de las JRV no solo verificarán el correcto desenvolvimiento del sufragio, sino que también harán el escrutinio.

Agregó que los escogidos deben asistir de forma obligatoria a la capacitación presencial o estar presentes en la capacitación virtual a la que serán convocados.

De no hacerlo, habrá una sanción del 10% del Salario Básico Unificado ($40).

Si no forman parte de la JRV el día de las elecciones, la multa es del 15% ($60).

Atamaint no especificó qué pasaría si uno de los escogidos estuviese contagiado de covid-19. (El Diario)

